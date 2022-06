Debatte um Mieterhöhungen SPD-Linke fordert Verstaatlichung von Immobilienkonzernen

Treibt die Inflation die Höhe der Mieten? In der Ampelkoalition ist ein Streit über einen verstärkten Mieterschutz entbrannt.

Berlin Führende Politiker der SPD-Linken sehen akuten Handlungsbedarf, Mieter vor inflationsbedingten Mieterhöhungen zu schützen. „Vonovia und andere Immobilienkonzerne zeigen regelmäßig, dass sie vor allem Dollarzeichen in den Augen haben und völlig verantwortungslos agieren“, sagte der Co-Vorsitzende des Forums Demokratische Linke in der SPD (DL21), Sebastian Roloff, dem Handelsblatt. Wohnen sei aber „eine der sozialen Fragen unserer Zeit“.

Deshalb müsse der Staat „eingreifen, wenn der Markt massiv im Ungleichgewicht ist“, betonte Roloff. „Ein temporärer Mietenstopp, ein kommunales Vorkaufsrecht und eine Entprivatisierung von Immobilienkonzernen sind dafür notwendige und geeignete Mittel, die jetzt geboten sind.“

Auslöser sind Äußerungen des Chefs des größten deutschen Immobilienkonzerns, Rolf Buch. Dieser hatte im Interview mit dem Handelsblatt gesagt, wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liege, „müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen“.

Das hält die Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, für nicht akzeptabel. „Wohnen ist ein Menschenrecht und darf niemals zum Gegenstand von Spekulationen werden“, sagte sie. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warf Buch vor, angesichts der „atemberaubenden Gewinne“, die sein Konzern einfahre, „unverfroren und durchschaubar“ zu agieren.

Auch Grünen-Wohnungspolitikerin Christina-Johanne Schröder hatte bereits mit einer Stärkung des Mietrechts gedroht.

FDP warnt vor sozialistischen Maßnahmen

Die FDP sieht die Vorstöße von Grünen und SPD kritisch. „Wir brauchen mehr Wohnungen, nicht mehr staatliche Eingriffe“, sagte der Bundesvize der Liberalen, Wolfgang Kubicki. Er warnte die SPD vor „sozialistischen Maßnahmen“.

„Die Verstaatlichung von Immobilienkonzernen schafft keine einzige Wohnung, sondern führt nur dazu, dass der knappe Wohnraum in andere Hände überführt wird“, sagte der FDP-Politiker. Damit sei niemandem geholfen, außer den Immobilienkonzernen, denen aus Steuermitteln ein marktüblicher, üppiger Entschädigungspreis gezahlt werden müsse.

Vonovia-Chef Buch hatte erklärt, ohne Mieterhöhungen würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. „Wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Das wird nicht klappen“, sagte Buch.

Die Chefin des SPD-Arbeitnehmerflügels, Cansel Kiziltepe, teilt die Einschätzung nicht. „Da reimen sich Wohnungsgesellschaften etwas zusammen, ohne erklären zu können, inwiefern die Inflation Kostenwirkungen auf Bestandswohnungen haben sollte“, sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium.

Es sei „vollkommen unklar“, welche umlagefähigen Kosten die massiven Mieterhöhungen rechtfertigen sollen. „Gesamtgesellschaftliche Verantwortung in diesen Zeiten sieht anders aus.“

Haus & Grund: „Kein Automatismus“ für Mietensteigerungen

Auch Kai Warnecke, Präsident der Eigentümergemeinschaft Haus & Grund, sagte, „nicht alle Kostenpositionen entwickeln sich parallel zur Inflation“. Deswegen sei der Schluss, den Vonovia-Chef Buch gezogen habe, „falsch“. Es gebe „keinen Automatismus“, dass die Mieten bei höherer Inflation auf breiter Front steigen müssten.

Der SPD warf er Populismus vor und warnte vor einer Debatte etwa um eine Verschärfung des Mietrechts. „Wir haben eine unfassbar riesige Aufgabe vor uns, nämlich die energetische Modernisierung des Gebäudesektors“, sagte Warnecke. „Die ist sowohl technisch als auch finanziell kaum lösbar. Wer jetzt mit einem Mietenstopp kommt, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt.“

Der Wohnungsmarkt ist gerade in Großstädten angespannt. (Foto: imago images/Bernd Friedel) Demonstration gegen hohe Mieten in Berlin

Vonovia vermietet in Deutschland mehr als 505.000 Wohnungen. Bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2021 Mitte März hatte der Vorstand berichtet, dass sich die Miete im Durchschnitt auf 7,33 Euro pro Quadratmeter erhöhte – das waren 2,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Eine Vonovia-Sprecherin versicherte, dass sich das Unternehmen auch weiter an die Zusage für den eigenen Wohnungsbestand in Berlin halte, dass Mieten für die nächsten drei Jahre im Durchschnitt nicht mehr als ein Prozent steigen und danach nicht mehr als die Inflation. Zudem könnten bei Härtefällen gemeinsame Lösungen gefunden werden.

SPD-Politikerin Kiziltepe überzeugt das nicht. „Statt den Menschen in der aktuellen Lage mit Zurückhaltung bei den Mieten den Rücken freizuhalten, drohen einige Wohnungsunternehmen Trittbrettfahrer der Inflation zu werden“, sagte sie. „Wir müssen leider befürchten, dass damit die Kasse für weitere Übernahmen und Dividendenerhöhungen gefüllt wird.“

Laut Deutschem Mieterbund (DMB) hatte Vonovia im Pandemiejahr 2021 rund 1,7 Milliarden Euro Gewinn erzielt und mit 1,66 Euro pro Aktie die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte ausgezahlt.

SPD: Index-Mietverträge auf den Prüfstand

Juso-Chefin Rosenthal will mit einem „Maßnahmen-Mix“ reagieren und den Wohnungsmarkt „nachhaltig entspannen“, um Mieter zu schützen. Nötig sei etwa ein „zeitlich begrenzter Mietenstopp“, sagte sie. Wie ihr Parteikollege Roloff plädiert Rosenthal auch für ein kommunales Vorkaufsrecht, um Immobilien der Spekulation zu entziehen.

Dabei geht es darum, dass die Städte Mieter durch den Kauf von Häusern vor Verdrängung schützen können. Die Bundesregierung hat sich des Themas bereits angenommen. Ein Gesetzentwurf von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) durchläuft derzeit die regierungsinterne Ressortabstimmung.

Der SPD-Wohnungspolitiker Bernhard Daldrup sprach mit Blick auf die Vonovia-Ankündigung von einer „Hiobsbotschaft“ für Mieter. Handlungsbedarf sieht er bei der Art der Mietverträge: „Sogenannte Index-Mietverträge, die die Miete an die Inflation koppeln, stellen eine größere Herausforderung dar, bei denen die Politik reagieren sollte.“

Kubicki machte sich für eine „Stimulierung der Marktkräfte“ stark. Dazu regte er leichtere private Investitionsmöglichkeiten an, außerdem eine „großzügige“ Ausweitung von Bauland, eine Reduzierung der Grunderwerbsteuer sowie eine „massive“ Reduzierung der baurechtlichen Vorschriften.

