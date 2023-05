Demografie Rentenvorbild Österreich – Jüngere Bevölkerung zahlt sich aus

Die deutlich höheren Renten in Österreich lassen sich nur zum Teil mit höheren Beiträgen erklären. Demografie und längere Wartezeiten spielen eine entscheidende Rolle, zeigt ein DIW-Gutachten.

In Österreich liegen die Altersrenten im Schnitt 55 Prozent höher als in Deutschland. Rentner

Berlin In Rentendebatten wird Österreich oft als strahlendes Vorbild für Deutschland genannt, weil die Altersbezüge in der Alpenrepublik deutlich höher ausfallen als hierzulande. Das hat nicht nur mit einem höheren Beitragssatz, sondern auch viel mit Zuwanderung zu tun, zeigt ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Altersrentner erhielten im Jahr 2018 in Deutschland im Schnitt rund 1000 Euro monatlich, in Österreich waren es mit 1550 Euro 55 Prozent mehr. Der höhere Beitragssatz in Österreich – 22,8 Prozent im Vergleich zu 18,6 Prozent hierzulande – erklärt nicht einmal die Hälfte des Differenzbetrags.

Unterschiede beim Steuerzuschuss fallen dabei kaum ins Gewicht. Würde der österreichische Satz in Deutschland angewendet und proportional auch der Bundeszuschuss erhöht, läge die Durchschnittsrente mit gut 1200 Euro immer noch deutlich unter der im Nachbarland.