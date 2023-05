Demografie So viele Einbürgerungen in Deutschland wie zuletzt 2002

Das Statistische Bundesamt hat im vergangenen Jahr so viele Neubürgerinnen und -bürger gezählt wie schon lange nicht mehr. Bei einer Gruppe gab es einen besonders großen Anstieg.

Im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Einbürgerungen aufgrund besonderer Integrationsleistungen. (Foto: IMAGO/Nikito) Deutscher Reisepass

Wiesbaden In Deutschland sind vergangenes Jahr so viele Menschen eingebürgert worden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Rund 168.500 Neubürgerinnen und Neubürger zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2022, wie die Behörde am Dienstag auf Basis vorläufiger Ergebnisse in Wiesbaden mitteilte.

Dies seien 28 Prozent oder rund 37.000 Menschen mehr gewesen als im Vorjahr. Den größten Anstieg gab es demnach bei Syrerinnen und Syrern mit einem Plus von 29.200 Einbürgerungen. Es folgten ukrainische Neubürger mit einem Plus von 3700, irakische Neubürger mit einem Plus von 2400 und türkische Neubürger mit einem Plus von 2000.

29 Prozent der Eingebürgerten waren Syrerinnen und Syrer, insgesamt wurden 48.300 syrische Staatsangehörige eingebürgert. Im Schnitt waren sie 24,8 Jahre alt und im Schnitt seit 6,4 Jahren in Deutschland, zwei Drittel waren männlich.