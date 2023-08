Demografie Wie das überalterte Deutschland innovativ bleiben kann

Deutschland ist die drittälteste Nation der Welt. Das schadet der Innovationskraft des Landes. Doch einfache Mittel können helfen, sagen Experten.

Große Teile der älteren Bevölkerung haben höchstens begrenzte digitale Fähigkeiten. (Foto: Image Source/Getty Images) Seniorin am Computer

Berlin Mathilde Vossen*, 82, hat ihr Berufsleben lang als technische Zeichnerin gearbeitet – auch mit dem Computer. Heute bereut sie vor allem eins: „Dass ich das mit dem Computer in der Rente nicht weiterverfolgt habe.“ Das hat Folgen für die kinderlose Witwe: Obwohl sie in einer Großstadt wohnt, in der es jede Menge Lieferdienste gibt, kauft ihre Putzfrau für sie ein.

Wenn sie nicht die Kraft hat, selbst zu kochen, geht sie in eine Gaststätte. Essen per App bestellen kann sie nicht. Ein großes Problem sind auch Arzttermine: „Oft hänge ich ewig in der Warteschleife, bevor ich telefonisch einen Termin machen kann.“