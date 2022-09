Der Chefökonom – Kommentar Herrscht beim Kampf gegen die Inflation Ohnmacht oder Unwille?

Die EZB soll die Geldwertstabilität im Euro-Raum gewährleisten. Ein Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung droht sie nun an ihrer Kernaufgabe zu scheitern.

Die EZB-Präsidentin hat die Inflationsentwicklung offensichtlich falsch eingeschätzt. (Foto: IMAGO/Hannelore Förster) Christine Lagarde

Düsseldorf „Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen“, postulierte der spätere Ökonomie-Nobelpreisträger Milton Friedman im Jahr 1963 – und bestimmte mit dieser These später viele Jahre das Denken und Handeln in allen wichtigen Notenbanken. Preisstabilität sei Voraussetzung für hohes Wirtschaftswachstum und nur erreichbar, wenn die Geldpolitik dem Einfluss der Politik entzogen werde, so Friedman weiter.

Wohl noch nie war Friedmans Postulat so falsch wie heute. Sicher, die Fisher’sche Quantitätsgleichung, auf der dieses Postulat basiert, ist so konzipiert, dass sie immer aufgehen muss. Danach hat es die Notenbank in der Hand, über die Steuerung der Geldmenge das Preisniveau zu beeinflussen – so einfach konnte Geldpolitik sein, wenn auch nur in überkommenen Lehrbüchern.