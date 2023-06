Deutsch-chinesische Beziehungen „China ist die größte Bedrohung“: Verfassungsschutz warnt deutlich wie nie vor Spionage

Deutschland steht zunehmend im Fokus chinesischer Nachrichtendienste, warnt der Verfassungsschutz. Die Spionage könnte vor allem der deutschen Wirtschaft schaden.

Schiff der chinesischen Staatsreederei Cosco. (Foto: IMAGO/Martin Wagner) Hafen

Berlin Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt so deutlich wie noch nie vor Gefahren für deutsche Unternehmen durch chinesische Spionage. Wegen seines „umfassenden Vorgehens zur Informationsgewinnung ist China die größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland“, heißt es im Verfassungsschutzbericht für 2022, den Behördenchef Thomas Haldenwang gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt hat.

Das Vorgehen der chinesischen Dienste steht im Zusammenhang mit den globalen Ambitionen Chinas, konstatieren die Geheimdienstler in ihrem Jahresbericht. Dahinter stehe das von der Staats- und Parteiführung ausgegebene Ziel, „bis 2049 Weltmacht mindestens auf Augenhöhe mit den USA zu werden und den globalen Führungsanspruch der Volksrepublik durchzusetzen“.