Deutsche Bahn Verbraucherschützer fordern unabhängige Qualitätskontrollen bei der Bahn

Im Fernverkehr waren im August 56,8 Prozent der Züge pünktlich. Damit verharrte die Quote den dritten Monat in Folge unter 60 Prozent,

Berlin Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) fordert umfassende Qualitätskontrollen für die Deutsche Bahn. Nötig seien klare Qualitäts- und Angebotsziele, eine ausreichende Finanzierung sowie ein unabhängiges Qualitätsmonitoring, mit dem auch die Kundenzufriedenheit gemessen werde, sagte die Leiterin des Teams Mobilität und Reisen beim VZBV, Marion Jungbluth, dem Handelsblatt. „Eine zentrale und unabhängige Stelle muss jetzt mit einem Qualitätsmonitoring beauftragt werden, damit die Mittel effizient und bedarfsorientiert eingesetzt werden“, mahnte die VZBV-Expertin.

Den Handlungsbedarf zeigen auch Zahlen der Bahn. Fahrgäste mussten demnach im August so häufig wie seit Jahren nicht auf ihre Züge warten. Im Fernverkehr betrug die Pünktlichkeit lediglich 56,8 Prozent, wie der Konzern kürzlich mitteilte.

Damit verharrte die Quote den dritten Monat in Folge unter 60 Prozent und auf einem Niveau, das Fahrgäste zuletzt im Schneechaos Ende 2010 erlebt hatten. Im Regionalverkehr blieb die Pünktlichkeitsquote im August unter 90 Prozent.

Jungbluth sagte dazu: „Das Schlamassel, das Fahrgäste in den vergangenen Monaten in den Zügen und auf Bahnsteigen erleben mussten, ist nicht geeignet, neue Fahrgäste für das Bahnfahren zu begeistern.“ Die „jahrzehntelange Fehlentwicklung“ müsse gestoppt werden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Skeptisch sieht Jungbluth in diesem Zusammenhang den sogenannten Schienengipfel, den das Bundesverkehrsministerium an diesem Donnerstag zum vierten Mal veranstaltet. Es sei zwar richtig, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Generalsanierung der Schiene zur Chefsache erklärt habe. „Am Ende zählt das, was bei den Menschen ankommt“, sagte die VZBV-Expertin. Der Minister sollte „nicht an die Gipfelitis seines Vorgängers anknüpfen, die selten zu bahnbrechenden Lösungen geführt hat“.

„Niemand darf vom Bahnfahren ausgeschlossen werden, weil kein Smartphone vorhanden ist“

Das Pünktlichkeitsdilemma hat der Bahn zuletzt auch einen rasanten Anstieg der Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) beschert. Im ersten Halbjahr 2022 gingen 2500 Schlichtungsanträge von Reisenden ein, das waren etwa 50 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (1653 Anträge), teilte die Einrichtung auf Anfrage des Handelsblatts mit. Die meisten Beschwerden betrafen Zugverspätungen und Zugausfälle.

>> Lesen Sie auch: 14 Mal Vollsperrung für sechs Monate – Bahn will künftig Strecken komplett sanieren

Als Konsequenz forderten Politiker, Reisende künftig automatisch zu entschädigen. Digitalisierung müsse vor allem den Fahrgästen nützen, betonte Verbraucherschützerin Jungbluth. Dies betreffe nicht nur Entschädigungen.

Es gehe um einen besseren Service, mehr Pünktlichkeit und verlässliche Informationen, besonders im Störungsfall. Digitalisierung dürfe aber nicht dazu führen, dass Teile der Gesellschaft ausgeschlossen würden. Dies könne schlimmstenfalls bedeuten, dass manche Menschen etwa den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie die Bahn nicht mehr nutzen wollten.

„Niemand darf vom Bahnfahren ausgeschlossen werden, weil kein Smartphone vorhanden oder gewollt ist“, sagte Jungbluth. Daher müsse auch in Zukunft der Fahrscheinerwerb offline möglich sein.

Mehr: Mittelempfänger Bahn und Geldgeber Bund – Kritische Doppelrolle für Werner Gatzer