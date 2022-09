Die Institute sollen der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit dienen. Der Verfassungsschutz warnt vor chinesischer Einflussnahme und Propaganda.

Die Kooperation chinesischer Konfuzius-Institute mit deutschen Unis wird nicht nur vom Verfassungsschutz kritisch gesehen. (Foto: dpa) Flaggen

Berlin Die CDU will sich auf eine harte Linie gegen chinesische Einflussnahme an deutschen Hochschulen durch sogenannte Konfuzius-Institute festlegen. Ein entsprechender Beschluss soll auf dem Bundesparteitag am nächsten Wochenende in Hannover gefasst werden. Das geht aus dem Antragsbuch für das Delegiertentreffen hervor, das dem Handelsblatt vorliegt.

In einer Stellungnahme der CDU-Antragskommission zu zwei Parteitagsanträgen heißt es, die CDU setze sich dafür ein, „dass die öffentlichen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere Hochschulen und Schulen, ihre Zusammenarbeit mit den Konfuzius-Instituten nach eingehender Prüfung beenden“. „Es muss verhindert werden, dass über die Konfuzius-Institute Forschungsspionage und ein ungewollter Technologieabfluss erfolgen“, heißt es weiter.

