Deutscher Arbeitgebertag Energiepolitik ohne Ideologie? Streit über Energie-Kurs geht weiter – nicht nur mit der Opposition

Beim Arbeitgebertag erwartet die Wirtschaft politische Hilfe gegen die Energienot – doch der Kanzler und zwei Minister streiten lieber über den Kurs. Die Unternehmer überzeugt das nicht.

„Als ich Minister wurde, habe ich mir geschworen, nicht populäre Entscheidungen zu treffen, sondern die angemessenen und die richtigen.“ (Foto: Reuters) Wirtschaftsminister Robert Habeck beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin

Berlin Olaf Scholz versuchte, den Unternehmern Mut zu machen: „Wir werden wohl gut durch den Winter kommen“, sagte der Bundeskanzler am Dienstag beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Wer dem Regierungschef häufiger zuhört, weiß, dass er das Wörtchen „wohl“ erst später in seine Reden aufgenommen hat. Und auch die Arbeitgeber, die sich im alten Flughafen Tempelhof in Berlin zu ihrem Jahrestreffen versammelten, hat der Kanzler nicht alle überzeugt.

Die sichere Versorgung mit bezahlbarer Energie war das beherrschende Thema der Veranstaltung. Und hier gibt es nicht nur Differenzen zwischen Regierung und Opposition, sondern weiter auch innerhalb der Ampelkoalition. Er verstehe nicht, warum SPD, Grüne und FDP nicht ideologiefrei über eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke reden könnten, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger.