 Deutscher Arbeitgebertag: Unternehmer nicht überzeugt von Scholz‘ Beruhigungsrede

Scholz: „Wir kommen wohl durch diesen Winter, und das ist eine gute Botschaft in dieser Zeit.“

Berlin Normalerweise sind es die klassischen Themen, die die Arbeitgeber bewegen: zu viel Regulierung, zu wenig Flexibilität bei der Arbeitszeit, Tarifbindung, der teure Standort. Beim letzten Vor-Corona-Arbeitgebertag 2019 gab es Enttäuschung, weil der damalige Finanzminister Olaf Scholz alle Hoffnungen auf eine Senkung der Unternehmensteuer zunichtemachte.

Die Probleme von damals, die hätten die Unternehmen heute wohl gern zurück. Einen Tag vor dem Arbeitgebertag 2022 kam die Konjunkturprognose des Ifo-Instituts, das – wie schon andere Institute zuvor – Deutschland in eine Rezession rutschen sieht. Die Inflationserwartungen für das kommende Jahr schwanken zwischen 3,5 und mehr als neun Prozent. „Es sind wahrlich historische Zeiten, in denen wir leben“, sagt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger am Dienstag vor den versammelten Firmenlenkern im früheren Berliner Flughafen Tempelhof.

Doch der Olaf Scholz von heute, der Kanzler, der beim Arbeitgebertag in der ersten Reihe sitzt, enttäuscht Dulger und seine Mittstreiter erneut. Den Optimismus, den Scholz zu verbreiten versucht, teilen nur wenige.

Denn ihre Probleme sind vielzählig. Angestachelt von den exorbitanten Preissteigerungen stellen die Gewerkschaften die höchsten Lohnforderungen seit vielen Jahren. Am Montag hatten die Metall-Tarifparteien ihre regionalen Verhandlungen in Niedersachsen aufgenommen, acht Prozent mehr Geld verlangt die IG Metall.

Neben den hohen Energiekosten, die viele Betriebe zu einem Produktionsstopp oder ganz in die Knie zwingen, drohen also noch stark steigende Lohnkosten. Die Zahl der Firmenpleiten ist im August leicht angestiegen. Ging es den Arbeitgebern bei ihrem jährlichen Hochamt sonst oft um Bürokratieabbau oder Steuersenkungen, so geht es für einige jetzt schlicht um die Existenz.

Gerade in der Krise habe die deutsche Wirtschaft oft bewiesen, dass sie „ein Stabilitätsanker für Deutschland und Europa“ sein könne, sagt Dulger. Die Unternehmen unterstützten die Sanktionspolitik gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin ausdrücklich. Aber wenn die Wirtschaft ihre Rolle als Stabilitätsanker spielen solle, dann müsse die Politik auch dafür sorgen, „dass unsere Unternehmen leistungsfähig und flexibel bleiben“.

Das gehe nicht mit einer neuen Regulierung, für die etwa Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verantwortlich zeichne. Verteidigen kann sich der Gescholtene nicht, er habe „leider keine Zeit gefunden“, mit den Arbeitgebern zu diskutieren, so Dulger. Aus vermeintlichen Kleinigkeiten entwickele sich rasch ein Bürokratiestau, sagt der Arbeitgeberpräsident. Und das Bürgergeld in Zeiten des Fachkräftemangels sei arbeitsmarktpolitisch eine „fatale Wegmarke“.

„Wer die Sozialversicherungen erhalten will, der muss sie reformieren“

Wenn die Wirtschaft stark bleiben solle, dann brauche es auch „eine Zeitenwende in der Sozialpolitik“, fordert Dulger mit Blick auf die unaufhaltsam steigenden Sozialbeiträge. Eine veränderte Lage erfordere neue Antworten: „Wer die Sozialversicherungen erhalten will, der muss sie reformieren.“

Dulger hält eine optimistische Rede, spart aber auch nicht mit Kritik an der Ampel und dem anwesenden Kanzler Scholz. Den Geist der Koalitionsverhandlungen, der getragen gewesen sei von Vertrauen und einem gemeinsamen Ziel von SPD, Grünen und FDP, den wünsche er sich zurück, sagt er. Doch leider sei die Ampel nicht einmal in der Lage, ideologiefrei über den Weiterbetrieb der verbleibenden Atomkraftwerke zu entscheiden und so die Versorgung mit bezahlbarem Strom zu sichern.

Enttäuscht hatte sich die Wirtschaft auch über das vom Koalitionsausschuss geschnürte Entlastungspaket gezeigt. SPD, Grüne und FDP hatten sich auf Hilfen für Rentner, für Studierende, für die hart arbeitende Mitte, für Familien mit Kindern verständigt.

Doch die Unternehmen gingen beim Hilfspaket zunächst weitgehend leer aus. Und in der geplanten erneuten Midijob-Reform steckten sogar zusätzliche Belastungen für die Arbeitgeber, kritisiert Dulger.

Scholz: Regierung arbeite „mit Hochdruck“ an Hilfen

Kanzler Scholz verspricht den Unternehmen in seiner Rede rasche Hilfe. Die Regierung arbeite „mit Hochdruck“ daran, die bestehenden Förderprogramme auszuweiten. Auch sonst versucht der Regierungschef, trotz aller Probleme ein optimistisches Bild zu zeichnen. Niemand habe in den 1940er-Jahren an den Erfolg der Berliner Luftbrücke geglaubt, für die der Tempelhofer Flughafen die zentrale Drehscheibe war, sagt Scholz. Doch alle Beteiligten hätten damals bewiesen, „dass unmöglich Erscheinendes gelingen kann“.

An diese Devise glaubt der Kanzler auch heute. In Rekordzeit baue Deutschland Flüssiggasterminals, um sich aus der russischen Gasabhängigkeit zu lösen – und er sei „sehr stolz“ darauf. Man werde eine Kommission einsetzen, die Wege gegen weiter steigende Gaspreise ausloten soll. Alle Gesetze für kürzere Planungsverfahren werde man noch in diesem Jahr beschließen, damit die Wirtschaft bezahlbaren Strom und grünen Wasserstoff bekomme, sagt Scholz. „Wir kommen wohl durch diesen Winter, und das ist eine gute Botschaft in dieser Zeit.“

Wer Scholz öfter zuhört, weiß, dass das Wörtchen „wohl“ erst später Eingang in den oft verwendeten Satz gefunden hat. Und der eher verhaltene Applaus der Gäste in der früheren Gepäckhalle zeigte, dass nicht jeder den Optimismus des Kanzlers teilt – und die Beruhigungspillen schluckt, die Scholz verteilt.

Arbeitskräftemangel? Sei auch in den 1990er-Jahren schon prognostiziert worden und so nicht eingetreten, betont der Kanzler. Krise der dualen Ausbildung? „Die Berufsausbildung ist die wichtigste Ausbildung in Deutschland.“ Drohende Deglobalisierung? „Wir sind nicht dafür, dass wir uns auf uns selber beschränken.“

„Es reicht nicht, dass wir wohl durch den Winter kommen. Wir müssen da durchkommen“, sagt Bernd Heiden, Geschäftsführer des Personalentwicklungsunternehmen Agentur der Wirtschaft. Neben der Energiekrise befürchtet er eine steigende Arbeitslosigkeit, wenn Unternehmen wegen steigenden Kosten Insolvenz anmelden müssen. „Scholz hat meine Erwartungen erfüllt“, sagt Heiden. Mehr aber auch nicht.

Ganz zufrieden ist auch Sarah Schniewindt nicht. Die geschäftsführende Gesellschafterin des gleichnamigen Elektrotechnikunternehmens fordert: „Wir brauchen eine schnelle Lösung für die steigenden Energiepreise.“ Scholz sei ihr bei dem Thema zu unkonkret gewesen. Es sei eine besonders herausfordernde Zeit, aber wenn wir wollen können wir große Projekte zügig umsetzen. „Das zeigt sich am Beispiel der LNG-Terminals.“

„Es ist eine Gemeinschaftsanstrengung, diese Zeit zu überstehen, und wir werden es auch gemeinsam tun“, ruft Scholz den versammelten Unternehmern zu. Und dann kommt das Wort, das sich in letzter Zeit wie ein roter Faden durch alle seine Reden zieht: Wenn man sich „unterhake“, dann werde man alle Probleme lösen.

