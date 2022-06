Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft Verkehrsminister Wissing stoppt Projekt seines CSU-Vorgängers – Gelder sollten nach Bayern fließen

CSU-Verkehrsminister haben immer wieder Bundesfinanzen in ihre bayerische Heimat geschafft. Doch mit dem neuen Haushalt geht es nun einem Projekt für München an den Kragen.

Kein Interesse an dem Projekt seines Vorgängers: Bisher gab es nicht einmal ein Konzept dafür, allenfalls eine vage Skizze. (Foto: dpa) Volker Wissing

Berlin Wurde das Verkehrsministerium mit einem CSU-Politiker besetzt, landete häufig eine große Summe Steuergeld aus dem Bundessäckel in deren bayerischer Heimat. Ganz gleich, ob Eisenbahnstrecken, Autobahnen oder Mobilfunkmasten: Auf das anerkennende Lob und die historische Anerkennung in Bayern wollten weder Peter Ramsauer noch Alexander Dobrindt verzichten.

Und auch der bisher letzte CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte einen Plan, wie er sich in der Heimat ein Denkmal setzt. Sein Monument sollte in der Landeshauptstadt München entstehen: das „Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft“, kurz: DZM. Fast 500 Millionen Euro sollte das Projekt den Bund in den ersten Jahren kosten.

Doch Scheuer wird nun offenbar nicht in die Fußstapfen seiner Vorgänger treten können. Der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP und mit ihm die Haushaltspolitiker der Ampelkoalition haben Scheuers Projekt gestoppt, bevor es richtig losgehen konnte.