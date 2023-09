 Deutschland und Russland: Scholz schneidet Lawrow auf dem G20-Gipfel

Auf dem G20-Gipfel hat Bundeskanzler Olaf Scholz jeden Kontakt zu Russlands Außenminister Sergej Lawrow gemieden. Der SPD-Politiker kritisierte den Auftritt des russischen Ministers.

Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem G20-Gipfel: Er mied jeden Kontakt zum russischen Außenminister. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Scholz geht auf Distanz zu Lawrow

Neu-Delhi Bundeskanzler Olaf Scholz hat am ersten Tag des G20-Gipfels bis zum frühen Abend kein Wort mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gewechselt und ihm auch nicht die Hand gegeben. Eine entsprechende Frage beantwortete der SPD-Politiker am Samstag bei einer Pressekonferenz in Neu Delhi mit „nein“.

Zum Beitrag Lawrows in der ersten Arbeitssitzung des Gipfels sagte der Kanzler nur: „Das waren die üblichen Erzählungen. Ich glaube, niemand im Raum hat's geglaubt.“

Lawrow vertrat auf dem Gipfel wie schon im vergangenen Jahr auf der indonesischen Insel Bali den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Beim letzten Gipfel war Lawrow vorzeitig abgereist.

Gipfelerklärung zur Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zudem die Passagen zum Ukraine-Krieg in der G20-Gipfelerklärung als Erfolg gewertet. Er würdigte vor allem, dass darin die „territoriale Integrität“ aller Länder betont werde.

Für ihn sei es ein Erfolg, „dass am Ende Russland seinen Widerstand gegen einen solchen Beschluss aufgegeben hat, weil einfach alle anderen sich in diese Richtung bewegt hatten“, sagte der SPD-Politiker. Damit meint er auch China, den engsten Verbündeten Russlands.

Um die Gipfelerklärung hatten die führenden Industrie- und Schwellenländer lange gerungen. Zwischenzeitlich war unklar, ob sie überhaupt zustande kommen würde.

Der Kompromiss sieht vor, dass der russische Angriffskrieg nicht mehr – wie noch im Vorjahr – ausdrücklich von einer Mehrheit der Länder verurteilt wird. Stattdessen wird allgemein auf die territoriale Integrität, also die Unverletzlichkeit von Grenzen, verwiesen.

„Wir haben hier eine sehr erfolgreiche Sitzung der G20 bisher gehabt“, sagte Scholz. Es sei mehr erreicht worden, als von vielen für möglich gehalten wurde.

Mehr: Indien rettet mit einer Überfalltaktik die G20.