Deutschlandticket Bund und Länder wollen neues Nahverkehrsticket entwickeln

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll bis Mitte Oktober ein neues Ticket entwickeln. Es bleibt nur ein Problem: Die Länder wollen mehr Geld vom Bund.

Eine Arbeitsgruppe soll an einem neuen deutschlandweit gültigem Nahverkehrsticket arbeiten. (Foto: IMAGO/Sabine Gudath) U-Bahn in Berlin

Berlin Bund und Länder wollen bis Mitte Oktober eine Lösung finden, ob und in welcher Form es nach dem Neun-Euro-Ticket ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket geben kann. Das erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen.

Um eine Nachfolgelösung für ein „Deutschlandticket“ (Arbeitstitel) zu finden, wollen Bund und Länder auf der Verkehrsministerkonferenz an diesem Montag beschließen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, vermutlich auf Ebene der Staatssekretäre. Diese sollen Modellrechnungen erstellen und so einen möglichen Tarif ermitteln, wie es hieß. Auf der nächsten regulären Verkehrsministerkonferenz, am 12. und 13. Oktober, soll die Arbeitsgruppe dann einen gemeinsamen Vorschlag unterbreiten. Allerdings bezweifeln Branchenkenner, dass das Ticket dann schon, wie von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erhofft, zum 1. Januar 2023 angeboten wird.