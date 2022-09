DGB-Chefin Yasmin Fahimi steht angesichts der Folgen des Krieges vor großen Herausforderungen. Qua Amt treiben sie jedoch auch viele weitere Aufgaben um.

Eine Sozialpartnerschaft wie im Bergbau wird nicht überall gelebt. (Foto: DGB / HCPlambeck) DGB-Chefin Yasmin Fahimi im Kalibergwerk von K+S

Unterbreizbach, Kassel, Schmalkalden Zur Begrüßung gibt es ein herzliches „Glückauf“, dann rauscht der Förderkorb den dunklen Schacht hinab, 784 Meter. Weiter im Lkw durch breite Stollen mit weißglitzernden Wänden, je tiefer es unter Tage geht, desto wärmer wird es. Am Ende wird Yasmin Fahimi fast 1000 Meter unter der Erde angekommen sein für eine Ortsbesichtigung der besonderen Art.

Die 54-Jährige, die seit Mai an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) steht, setzt die Sommertour-Tradition ihres Vorgängers Reiner Hoffmann fort. Der Besuch im Kali-Bergwerk Unterbreizbach des Düngemittelkonzerns K+S ist für Fahimi ein Heimspiel. Sie selbst hat bei der Gewerkschaft IG BCE (Bergbau, Chemie, Energie) Karriere gemacht, die hier das Sagen hat. Der Organisationsgrad im Bergbau ist hoch, am Tag nach Fahimis Besuch sollen einige der neuen Azubis feierlich in die Gewerkschaft aufgenommen werden.

