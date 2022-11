Digital Services Act Elon Musk riskiert mit seinem Twitter-Kurs Strafen der EU

Der „Digital Services Act“ soll in den sozialen Medien ein Mindestmaß an Regeln durchsetzen. Experten sehen Twitter auf Kollisionskurs mit der EU-Vorgabe.

Die Regeln bei Twitter haben sich bislang offiziell nicht geändert – sie werden nur nicht mehr durchgesetzt. (Foto: AP) Twitter-Zentrale in San Francisco

Brüssel Die Reformen bei Twitter könnten nach europäischem Recht rechtswidrig sein. „Wenn Twitter keine Möglichkeit mehr hat, illegale Inhalte zu entfernen, ist das ein klarer Bruch mit den Regeln des Digital Services Act“, sagt Alexandra Geese, die als Europaabgeordnete der Grünen an dem Gesetz mitgearbeitet hat.

Der „Digital Services Act“, kurz „DSA“, wurde über anderthalb Jahre in der EU verhandelt und tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Er soll bewirken, dass die mächtigen Onlineplattformen sorgsam mit ihrer Macht umgehen.

Nachdem der Milliardär Elon Musk Ende Oktober Twitter gekauft hatte, wurden Tausende Mitarbeiter entlassen, die für „Content Moderation“ (zu Deutsch: Inhalte-Mäßigung) zuständig waren. Dadurch könnten illegale und jugendgefährdende Inhalte sowie Fake News auf der Plattform unzureichend kontrolliert werden, fürchten Kritiker.