Digitale Brieftasche EU-Kommission befeuert Sorge vor Klarnamenpflicht im Netz

In einer digitalen Brieftasche sollen bald wichtige Dokumente wie Personalausweis und Führerschein liegen. Ein Detail aber sorgt für Ärger. Kritiker sehen das Ende der Anonymität im Netz.

Kritiker befürchten durch die Pläne der Kommission eine „Klarnamenpflicht durch die Hintertür“. (Foto: dpa) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Berlin In der Ampelkoalition regt sich Widerstand gegen Pläne aus Brüssel für das EU-Wallet. Dabei geht es um eine digitale Brieftasche, in der alle Bürgerinnen und Bürger wichtige Dokumente etwa auf ihrem Handy ablegen können.

Dazu können beispielsweise der Personalausweis, Führerschein oder die Geburtsurkunde zählen, um sich im Netz gegenüber Behörden, Banken oder Unternehmen wie Fluggesellschaften oder Autovermietern auszuweisen.

Wirtschaft und Politik sehen darin eines der wichtigsten Digitalprojekte in Europa. Es soll gleichermaßen sicher und einfach ermöglichen, was bislang nur mit Papier oder über komplizierte digitale Alternativen funktioniert. In Deutschland setzt das Bundesinnenministerium die Pläne um.

In den laufenden Verhandlungen hat sich die EU-Kommission aber nun dafür ausgesprochen, das Vorhaben in einem zentralen Punkt zu ändern. Demnach soll das vorgesehene Recht gestrichen werden, sich zu authentifizieren, ohne personenbezogene Daten wie den Namen oder das Geburtsdatum weiterzugeben.