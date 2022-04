Digitale Transformation Wegdigitalisiert und arbeitslos? Habecks Berater fordern neues Weiterbildungssystem

Berlin In den ersten Elektronikmärkten begleitet nicht mehr der Verkäufer den Kunden durch die Regale. Stattdessen weist ein Roboter den Weg zu TV-Geräten und Kameras. Anstatt zum Finanzberater der Hausbank reicht immer mehr Menschen ein Klick ins Internet, um nach einer passenden Geldanlage zu suchen. Den Gang zum Hautarzt erkennt ein Algorithmus, der auffällige Stellen am Körper als gefährlich oder belanglos einstuft.

Automatisierung und Digitalisierung räumen nicht bloß die Werkbänke und Fabrikhallen leer. Auch Schreibtisch- und Dienstleister-Jobs könnten zunehmend von Maschinen ersetzt werden. Doch Experten zufolge droht keine Massenarbeitslosigkeit. Denn gleichzeitig entstehen neue Arbeitsplätze, ob zur Entwicklung und Wartung der neuen Technologien oder im sozialen Bereich.

Die große Herausforderung: Wie gelingt es, die Mechaniker, Verkäufer und Co. in diese neuen Jobs zu bringen, für die sie überhaupt nicht ausgebildet sind? Auf diese entscheidende Aufgabe ist Deutschland nicht vorbereitet. Zu diesem Ergebnis kommt der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums in einem neuen Gutachten, das dem Handelsblatt vorliegt.

Die 38 Spitzenwissenschaftler aus Wirtschafts- und Rechtswissenschaft fürchten „eine Koexistenz von Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit“. Zudem könne es zu einer „Verschärfung der Ungleichheit“ kommen.

Sie schlagen daher eine radikale Neuaufstellung des deutschen Weiterbildungssystems vor. Die Idee: Wie bei der dualen Ausbildung soll eine Struktur geschaffen werden, die Staat, Unternehmen und Arbeitnehmer sowie deren Vertretungsorganisationen tragen.

Arbeitnehmer, deren Job wegdigitalisiert wird, sollen Weiterbildungen von einem Jahr besuchen können. In Schulen würden sie theoretisch und in Betrieben praktisch für neue Jobs qualifiziert. Für die Abschlussprüfungen wären die Berufskammern zuständig. Die Inhalte würden in Weiterbildungsordnungen festgehalten, die von Verbänden, Gewerkschaften, dem Bundesinstitut für Berufsbildung und der Politik erstellt würden.

Millionen von Jobs drohen wegzufallen

Der große Umbau des Arbeitsmarkts kommt gerade erst so richtig in Gang. 2019 waren rund 11,3 Millionen oder gut ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland in einem Beruf, der sich laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gut automatisieren lässt. „Die Zahl der abgebauten Arbeitsplätze [wird] mindestens durch neu geschaffene Arbeitsplätze kompensiert, allerdings mit völlig anderen Charakteristika“, wird im Beiratsgutachten erläutert.

Hierzulande sind die Weiterbildungsquoten deutlich geringer als in vielen anderen Ländern. Experten kritisieren seit Jahren fehlende Anstrengungen in diesem Bereich.

Dänemark etwa verfügt über ein landesweites modulares Weiterbildungssystem. In Deutschland ist die seit Jahren geplante staatlich geförderte „Bildungsplattform“, die Weiterbildungsangebote bündeln und auch qualitativ bewerten soll, noch immer nicht in Sicht. Die frühere Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte den Start für 2023 versprochen.

Im Koalitionsvertrag ist lediglich von einer „Weiterentwicklung der Nationalen Weiterbildungsstrategie“ die Rede und davon, dass Deutschland einen „neuen Schub für berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung“ braucht – „vor allem, wenn der technologische Wandel dies erfordert“. Die Weiterbildungsstrategie „bleibt allerdings vage“, schreibt der Beirat von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Doch die Unternehmen werden jetzt selbst aktiv.

„Wir stehen vor einem erheblichen Wandel, den es zu organisieren gilt, was bislang aber noch nicht stattfindet. Niemand fühlt sich momentan zuständig“, sagt Lars Schatilow. Der IBM-Manager ist Gründer der Initiative „Human Friendly Automation“, also menschenfreundliche Automatisierung, eines Zusammenschlusses aus Wirtschaft und Wissenschaft.

Deutsche Großkonzerne haben sich zudem zu einer „Allianz der Chancen“ zusammengeschlossen. Unter den mittlerweile 39 Mitgliedern sind neben Autozulieferern wie Continental und Bosch auch der Chemiekonzern BASF sowie Siemens und die Deutsche Bahn AG.

Der Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums macht nun auch für die Politik konkretere Vorschläge. Je nach Situation könne erwogen werden, dass der Staat einen Teil der finanziellen Belastungen der Arbeitnehmer und Unternehmen durch eine „finanzielle Brücke“ während des Umstiegs übernimmt, schlagen die Wissenschaftler vor.

Zur Frage der Finanzierung findet sich im Koalitionsvertrag eine Idee der Regierung. „Mit einem 'Freiraumkonto' soll das steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote ermöglicht werden“, sagt Carl-Julius Cronenberg, Sprecher der FDP für Mittelstand. Menschen mit geringerem Einkommen werden dabei monatlich bezuschusst.

Unternehmen erhalten zudem die Chance, durch ein Qualifizierungsgeld, das ähnlich dem Kurzarbeitergeld ausgestaltet werden soll, die Beschäftigten während des strukturellen Wandels durch Qualifizierung im Betrieb zu halten und benötigte Fachkräfte auszubilden. „Diese Maßnahmen werden ihre Wirkung nicht verfehlen“, sagt Cronenberg.

Der Vorschlag des Beirats geht allerdings noch über die Finanzierung hinaus. Am Ende der Weiterbildung würden die Arbeitnehmer ein offizielles Zertifikat erhalten. Damit könne das aktuelle Problem behoben werden, dass Zertifikate eines Computerkurses oder anderer Weiterbildungen „am weit zerfaserten Weiterbildungsmarkt für mögliche Arbeitgeber nur einen geringen Signalwert haben, da Inhalte und Prüfungen nicht klar sind“.

Schnellstmöglich, schlägt der Beirat vor, soll ein „runder Tisch“ aus Sozialpartnern, Politik, Weiterbildungsanbietern und Wissenschaft das neue Weiterbildungssystem ausgestalten. Damit das System auch genutzt werden kann, empfehlen die Experten einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung.

Mehr: „Brauchen eine flexible Bildungszeit“ – Bertelsmann Stiftung fordert Reform der Weiterbildung.