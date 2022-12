Digitalgipfel Schlechte Noten: So weit sind die Digitalprojekte der Bundesregierung

Zum wichtigsten Digitaltreffen des Jahres verspricht Bundesminister Volker Wissing mehr Umsetzungstempo. Doch bei den meisten Projekten ist kein Ende in Sicht.

Der Wirtschaftsminister und der Digital- und Verkehrsminister sprechen beim Digitalgipfel. (Foto: dpa) Robert Habeck (l.) und Volker Wissing

Berlin Ein Blick auf die Rednerliste des Digitalgipfels am Freitag reicht, um das Dilemma der deutschen Digitalpolitik zu erkennen. Das Hochamt von Bundesregierung und Unternehmen, das alljährlich in Berlin stattfindet, hat in diesem ersten Jahr unter der Ampelregierung zwei Zeremonienmeister.

Während früher das Kanzleramt für die Organisation zuständig war, teilen sich heute Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Aufgabe. Beide dürfen am Freitag exakt 15 Minuten sprechen. Immerhin: Digitalminister Wissing darf beginnen.

Doch die geteilte Organisation steht sinnbildlich dafür, welches zentrale Versprechen die Ampel nicht eingehalten hat: die Zuständigkeiten für die Digitalisierung zu zentralisieren. Wissing muss sich neben der Digitalisierung um das Verkehrschaos auf der Schiene kümmern, Habeck um alternative Energiequellen.