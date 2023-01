Digitalisierung Bundesregierung lässt Zeitplan für Digitalisierung der Verwaltung offen

Bis Ende 2022 sollten in Deutschland viele Behördengänge auch online erledigt werden können. Das Ziel wurde krachend verfehlt. Nun steuert der Bund nach – jedoch ohne sich dabei zeitlich festzulegen.

Bis Ende 2022 hatten die Ländern Zeit, alle 575 Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren und online anzubieten. (Foto: dpa) Behördenzimmer

Berlin Das Bundesinnenministerium von Ressortchefin Nancy Faeser (SPD) zieht Konsequenzen aus der bisher schleppenden Behörden-Digitalisierung in Deutschland. Nachdem Bund und Länder ihr selbst gestecktes Ziel verfehlt haben, bis Ende letzten Jahres Hunderte Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren, soll es nun keinen Zeitplan mehr für die Bereitstellung eines digitalen Angebots für Bürger und Unternehmen geben.

Das geht aus einem dem Handelsblatt vorliegenden Gesetzentwurf hervor, mit dem das bisher geltende Onlinezugangsgesetz (OZG) entsprechend geändert werden soll. „Die Bereitstellung eines elektronischen Zugangs zu Verwaltungsleistungen stellt eine Daueraufgabe für Bund und Länder, einschließlich der Kommunen dar“, heißt es in dem Entwurf, der am Freitag in die Ressortabstimmung gegeben wurde.

Eine „Nachfrist“ für die unterbliebene Umsetzung des OZG würde diese Aussage konterkarieren und werde deshalb „ausdrücklich nicht bestimmt“.