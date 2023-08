 Digitalisierung: Nur wenige Schulen verfügen über leistungsfähiges WLAN

Die Internetversorgung deutscher Schulen ist extrem unterschiedlich. Volle Breitbandabdeckung melden nur fünf Bundesländer.

Längst nicht alle Schulen haben bereits die Ausstattung für Unterricht mit digitalen Inhalten. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Digitaler Unterricht in der Schule

Berlin In Baden-Württemberg soll Unterricht mit digitalen Inhalten künftig der Normalfall sein. So steht es zumindest im Entwurf für ein neues Schulgesetz der Grünen-Kultusministerin Theresa Schopper. Auch andere Bundesländer wollen ihren Unterricht digitaler machen und damit an die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen anpassen.

Doch aktuell wäre das schon deshalb nicht möglich, weil nicht alle Schulen über einen Breitbandanschluss verfügen, der Voraussetzung für ein leistungsfähiges Schul-WLAN wäre. Bis Ende 2024, also in anderthalb Jahren, soll das aber erledigt sein, heißt es im Stuttgarter Schulministerium.

Bei einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom bezeichneten kürzlich fast neun von zehn Schülerinnen und Schülern in Deutschland schlechtes oder fehlendes WLAN als größtes Problem ihrer Schule – weit vor dem Lehrermangel.