DIHK-Konjunkturumfrage Industrie steckt in der Energiefalle: Unternehmen drosseln Produktion

Laut einer Umfrage wollen etliche Betriebe ihre Produktion drosseln oder verlagern. Besonders die Autobranche steckt in der Krise.

Die hohen Energiepreise bringen viele produzierende Unternehmen in Schwierigkeiten. (Foto: AUDI AG) Autoproduktion

Berlin Die Energiekrise macht der Industrie schwer zu schaffen. Etliche Unternehmen sehen sich gezwungen, womöglich bald schwerwiegende Konsequenzen zu ziehen: 17 Prozent der Industriebetriebe wollen ihre Produktion wegen der hohen Energiepreise drosseln.

Etwa jedes zwölfte Industrieunternehmen (acht Prozent) will seine Produktion aufgrund der gestiegenen Kosten verlagern. Besonders häufig sehen sich Unternehmen aus dem Kraftfahrzeugbau (17 Prozent) dazu gezwungen.

Dies geht aus einer neuen Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. Für DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben sind die Zahlen alarmierend: „Die Lage unserer Wirtschaft ist dramatisch – konsequentes Krisenmanagement und schnelleres Agieren sind jetzt unbedingt notwendig.“

Der DIHK hat in seiner neuen Erhebung die Unternehmen gesondert gefragt, wie sie auf die Krise reagieren wollen. Fast drei von fünf Unternehmen (59 Prozent) planen, die gestiegenen Energiekosten zum Großteil an ihre Kunden weiterzugeben. Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen sind für 38 Prozent eine Option.

