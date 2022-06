DIHK-Umfrage Steigende Energie- und Rohstoffpreise werden zum Risiko für Gesundheitswirtschaft

Berlin Die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine belasten die Gesundheitswirtschaft zunehmend. Das ist das Ergebnis der Frühsommerauswertung des Gesundheitsreports des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DHIK) unter 700 Unternehmen im Mai, die dem Handelsblatt exklusiv vorab vorliegt.

Insbesondere die hohen Energie- und Rohstoffpreise machen sich demnach bemerkbar. Mehr als zwei Drittel der Unternehmen zeigten sich besorgt über die aktuelle Preisentwicklung. In der vorangegangenen Befragung zu Jahresbeginn war es noch rund die Hälfte.

Das ansonsten dominierende Thema Fachkräftemangel landete auf Platz zwei der Risikofaktoren. Darüber zeigten sich 66 Prozent der Unternehmen besorgt. Knapp die Hälfte der Unternehmen blickt mit Sorge auf die hohen Arbeitskosten – ein neuer Höchstwert.

Die ansonsten weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffene Branche folgt damit dem Trend der Gesamtwirtschaft. „Bei unserer Frühjahrsbefragung hatten die Unternehmen der Gesundheitswirtschaft noch die Hoffnung, dass der allgemeine Negativtrend weitgehend an ihnen vorüberziehen wird“, sagt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. „Nun aber haben sich die Perspektiven deutlich eingetrübt.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Krieg in der Ukraine, aber auch der harte Lockdown in China und zusätzliche Probleme in den Lieferketten seien Faktoren, die den ohnehin vom Fachkräftemangel gebeutelten Wirtschaftszweig noch zusätzlich belasten. Dabei treffen die hohen Energie- und Rohstoffpreise die Branchen der Gesundheitswirtschaft unterschiedlich hart.

>> Lesen Sie hier: „Paradigmenwechsel“: Habecks Kurs gegen die Ölkonzerne sorgt für Aufregung

Nahezu alle Unternehmen der pharmazeutischen Industrie (95 Prozent) und 87 Prozent der Medizintechnik spüren diese Belastungen verhältnismäßig stark, auch im Handel mit

Gesundheitsgütern sind mit 70 Prozent viele Betriebe betroffen. Aber auch im weniger energieintensiven Dienstleistungssektor der Gesundheits- und sozialen Dienste machen die steigenden Preise fast zwei Drittel der Unternehmen (62 Prozent) zu schaffen.

Gesundheitshandel will Stellen abbauen

Insgesamt rechnet nur noch knapp jedes vierte Unternehmen der Gesundheitswirtschaft mit einer Verbesserung der eigenen Geschäfte, 30 Prozent erwarten eine Verschlechterung. Dabei sind die Erwartungen in der Pharmaindustrie noch am besten. Mehr als jede zweite Firma plant, in der nächsten Zeit mehr zu produzieren – die Zeichen stehen also weiterhin auf Expansion.

Im Handel mit Gesundheitsgütern hingegen brechen die Erwartungen auf ein neues Allzeittief ein. Viele Betriebe wollen der Auswertung zufolge Arbeitsplätze abbauen. Ein großer Teil der Unternehmen sei neben den gestiegenen Energiepreisen auch darüber verunsichert, welche Auswirkungen die schleppende Einführung des elektronischen Rezepts auf ihre Geschäfte haben wird.

Der Start musste mehrfach verschoben werden und befindet sich wegen technischer Probleme weiterhin in der Testphase. Spätestens ab kommendem Jahr aber soll das E-Rezept nach den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) flächendeckend verfügbar sein.

>> Lesen Sie hier: E-Rezept bleibt für Ärzte freiwillig

Auch die Aussichten der Medizintechnikhersteller sind der Auswertung zufolge eingetrübt. Die Auftragsbücher seien zwar weiterhin voll. Jedoch blicken die Betriebe seit der Herbstumfrage 2020 immer weniger optimistisch in die Zukunft. Auch die Beschäftigungs- und Investitionsplanungen gehen zum zweiten Mal in Folge zurück.

Neben steigenden Preisen für Energie und Rohstoffe sowie Lieferproblemen wirkt sich auch die EU-Verordnung über Medizinprodukte (MDR) negativ aus, die zu langwierigen und bürokratischen Zulassungsverfahren führt. Die Branche spricht seit Monaten von Engpässen oder gar dem Aus zahlreicher lebensnotwendiger Medizinprodukte, die in Kliniken und Arztpraxen gebraucht werden.

Mehr: Medizinprodukte-Hersteller warnen vor Engpässen wegen EU-Verordnung