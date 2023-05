Diversity Day Wie wichtig Diversität für die Wirtschaft ist

Die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman mahnt Unternehmen dazu, auf mehr Vielfalt zu achten – nicht nur beim Geschlecht. Eine neue EU-Richtlinie erhöht den Druck.

Die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung wirbt für Vielfalt in der Arbeitswelt. (Foto: IMAGO/Jürgen Heinrich) Ferda Ataman

Berlin Die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Ataman, hat am „Deutschen Diversity-Tag“, der zur Vielfalt in der Arbeitswelt ermutigen soll, Defizite in Deutschland kritisiert. „Im internationalen Vergleich sind wir in Deutschland noch deutlich hinterher“, sagte Ataman dem Handelsblatt. Ein Problem sei das vor allem dann, wenn länderübergreifende Kooperationen anstünden: „Wer international mit anderen Konzernen zusammenarbeiten möchte, für den ist es wichtig, Vielfalt zu fördern“, sagte die Antidiskriminierungsbeauftragte.

Handlungsdruck entsteht auch durch die Nachhaltigkeitsdirektive („Corporate Sustainability Responsibility Directive“, CSRD) der Europäischen Union, die im Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist. Sie verpflichtet große Unternehmen, Berichte über ihren Umgang mit ökologischen, sozialen und führungsrelevanten Themen zu veröffentlichen. Dazu zählt auch der Faktor Vielfalt. Bis zum Sommer 2024 haben Unternehmen Zeit, die Richtlinie umzusetzen.

Berichtspflichten zu erwarten