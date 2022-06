 Dokumentation: Das ist der Beschlussentwurf des Bundes zum Thema Corona für die Ministerpräsidentenkonferenz

Bund und Länder wollen dem Entwurf zufolge unter anderem eine „umfassende Impfkampagne“ für den Herbst und Winter vorbereiten. Lesen Sie hier das vollständige Papier im Wortlaut.

Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 2. Juni 2022

Beschlussvorschlag Bund

(Stand: 1. Juni 2022)

TOP 6 Corona

Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden Beschluss:

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus ist wie erwartet in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. In den Sommermonaten werden sich zwar noch viele Bürgerinnen und Bürger anstecken und krank werden. Nicht zuletzt aufgrund der großen Zahl an Geimpften verlaufen diese Erkrankungen jedoch weit überwiegend mild.

Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder danken den Bürgerinnen und Bürgern für ihr umsichtiges Verhalten in den vergangenen Monaten. Dank der gemeinsamen Anstrengungen ist es gelungen, eine Überlastung der Krankenhäuser weitgehend zu vermeiden.

Aufgrund der saisonal vermehrten Verlagerung von Aktivitäten in den Außenbereich wird angenommen, dass die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Winterhalbjahr in den nächsten Wochen weiter abnehmen wird.

