Dritter Bildungsweg 70.000 Menschen studieren ohne Abitur – ein Großteil an privaten Hochschulen

Eigentlich wurden die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium ohne Abitur erleichtert, um dem Akademikermangel abzuhelfen. Nun soll der dritte Bildungsweg die Lehre attraktiver gestalten.

Studierende

Berlin Immer mehr Menschen nehmen ein Studium ohne Abitur auf: 2021 hat ihre Zahl einen neuen Rekordwert von mehr als 70.000 erreicht. Das waren mehr als doppelt so viele wie noch zehn Jahre zuvor, meldet das CHE Centrum für Hochschulentwicklung.

Damit hatten zuletzt 2,4 Prozent der gesamten Studentenschaft in Deutschland kein Abitur. In der Regel genügt eine berufliche Ausbildung plus Berufserfahrung oder auch eine Aufstiegsfortbildung, wie etwa zum Techniker. Bei den Erstsemestern beträgt der Anteil bereits 3,4 Prozent, bei den Absolventen 1,9 Prozent.

„Schätzungsweise vier von fünf Personen in Deutschland könnten aufgrund ihrer schulischen oder beruflichen Qualifikation ein Studium aufnehmen – und immer mehr nutzen diese Option auch“, bilanziert CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele. „Dass immer mehr Menschen für ihre Bildungsbiografie das Beste aus beruflicher und akademischer Bildung mitnehmen wollen, zeigt, wie wichtig ein gutes System nachschulischer Bildung ist, das beide Welten verbindet.“