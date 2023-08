Drogenpolitik Warum die Cannabis-Legalisierung selbst Befürworter ärgert

Die Bundesregierung hat die Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Die Kritik an den Plänen ist groß – auch bei Unterstützern der Drogenfreigabe.

Zahlreiche Deutsche unterstützen eine Legalisierung von Cannabis. (Foto: dpa) Pro-Cannabis-Demo

Berlin Die Bundesregierung hat am Mittwoch die geplante Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Am Vormittag wurde der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Bundeskabinett beschlossen.

Demnach sollen der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von maximal drei Pflanzen straffrei werden. Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Die Einrichtungen und Vereinsmitglieder müssen sich auf strenge Regeln einstellen. Die Pläne müssen nun noch im Bundestag verabschiedet werden und sollen dann 2024 in Kraft treten.

In einem zweiten Schritt soll auch der Verkauf in Cannabis-Fachgeschäften erprobt werden, allerdings nur in einigen Modellregionen und mit wissenschaftlicher Begleitung. Darauf hatte sich die Regierung nach Gesprächen mit der EU-Kommission geeinigt. Einem flächendeckenden Verkauf in Fachgeschäften, wie er ursprünglich geplant war und insbesondere von deutschen Herstellern erhofft wurde, standen europarechtliche Bedenken entgegen.