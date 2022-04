Drohende Hungersnot Ukraine-Krieg: Bundesregierung plant „Getreidebrücke“

Berlin, Frankfurt Eisenbahntransporte der Gütertransporttochter DB Cargo sollen die diesjährige landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine trotz des Kriegs sicherstellen und derzeit fehlende Seetransporte ersetzen. Von diesem Plan der Bundesregierung gemeinsam mit DB Cargo erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte auf Anfrage, „dass es zu diesem Thema Planungen gibt.“

„Als Schienenverkehrsbeauftragter setze ich mich dafür ein, dass die 20 Millionen Tonnen Getreide abgefahren werden können, um eine Welthunger-Katastrophe abzuwenden“, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Theurer, dem Handelsblatt.

Theurer bestätigte, es würden Gespräche mit der ukrainischen Bahn sowie mit anderen europäischen Bahnen geführt, etwa den Nachbarbahnen in Polen, Tschechien, der Slowakei und Rumänien. „Geprüft wird derzeit, wie die Getreidebrücke konkret umgesetzt werden kann, sagte der FDP-Politiker. In der Branche ist die Rede von insgesamt bis zu 20.000 Zügen, die die Staatsbahnen fahren lassen könnten. Es gehe dabei um die Finanzierung der Maßnahmen über den Bundesetat wie auch um Fragen der Wettbewerbsneutralität.

Transporte mit der Bahn seien teurer als mit dem Schiff, erklärte er weiter. Laut Theurer laufe innerhalb der Bundesregierung bereits die Ressortabstimmung. Beteiligt sind demnach das Bundesfinanzministerium, das Agar- sowie das Wirtschaftsressort und auch das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Darüber hinaus ist der Plan Teil von Gesprächen mit der Europäischen Kommission sowie mit den Vereinten Nationen, deren Generalsekretär António Guterres zu Beginn des Kriegs vor einem „Hurrikan des Hungers“ gewarnt hatte. In der EU könnte der Plan Teil der Aufbauhilfe Europas für die Ukraine werden.

Pro Zug können bis zu 52 Container transportiert werden

Bei der sogenannten „Getreidebrücke“ geht es um zwei Aspekte. Zum einen sollen die unterbrochenen Lieferketten über die Seehäfen gesichert werden. Die Ukraine liefert ihr Getreide überwiegend per Schiff in die Welt. Da der Schiffsverkehr weltweit angesichts der Kriegssanktionen gegen Russland, aber auch durch die Coronamaßnahmen im chinesischen Schanghai durcheinandergeraten ist, soll daher die Bahn über den Landweg entsprechend die Transporte abwickeln.

>> Lesen Sie hier auch: 24.000 ukrainische Eisenbahnwaggons mit Weizen, Pflanzenöl und Chemikalien stecken fest

Zum anderen gilt es aber auch, landwirtschaftliches Gerät in die Ukraine zu bringen, angefangen von Ersatzteilen bis hin zu neuen Traktoren, Mähdreschern und anderen Fahrzeugen. Die ukrainischen Landwirte bringen in diesen Tagen im Westen des Landes die Saat aus. Landmaschinenhersteller wie Claas versuchen dieser Tage zu liefern, leiden aber selbst unter Lieferengpässen.

Vor allem der Bahn-Tochter DB Cargo kommt aus gleich mehreren Gründen bei der geplanten Getreidebrücke eine zentrale Rolle zu. Der Staatskonzern hat in den zurückliegenden Wochen gezeigt, dass der Schienenweg in die Ukraine weitgehend intakt ist. Das Unternehmen hatte Anfang März die sogenannte „Schienenbrücke für Hilfsgüter“ gestartet. Dabei sammelt das Unternehmen Spenden für die Bevölkerung in der Ukraine per Lkw ein, verpackt sie in Container bringt sie dann per Güterzug in die Ukraine.

Mit jedem Zug können so bis zu 52 Container oder mehrere Tausend Tonnen transportiert werden. „Was in die Ukraine funktioniert, geht grundsätzlich natürlich auch aus der Ukraine heraus“, hieß es im Umfeld der Deutschen Bahn. Über ein geeignetes Umlaufsystem ließen sich die Frachtprobleme per Bahn lösen, hieß es in Expertenkreisen.

Auch bietet DB Cargo ein Zug-Netzwerk an, das auch wichtige Häfen etwa an der Adria oder an der Nordseeküste anbindet. Dort könnte das Getreide umgeladen und per Schiff in die Regionen transportiert werden, die es am dringendsten benötigen. Vor allem Länder wie Äthiopien, Libanon oder Indonesien sind auf Getreide aus der Ukraine angewiesen.

Die Bundesregierung hat bislang 430 Millionen Euro für Maßnahmen beschlossen, um auf die drohende globale Hungerkrise zu reagieren. Wie das Geld verteilt wird, soll im Nachtragshaushalt festgelegt werden, den das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen wird. Dann soll auch feststehen, wie viel Geld für den neuerlichen Transport von Getreide aus der Ukraine bereitstehen soll.

Mehr: Chaos beim Schienennetz: Warum das deutsche Chemiedreieck von der Bahn abgehängt ist