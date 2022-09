Dual Use Deutschland genehmigt weiter Ausfuhr militärisch nutzbarer Güter nach China

Containerterminal in China

Berlin Die Zahl sticht hervor: Rund 2,5 Milliarden Euro an Gütern, die nicht nur für zivile, sondern auch für militärische Zwecke genutzt werden können, hat das Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2021 zum Export nach China genehmigt.

Obwohl die Volksrepublik bereits seit Jahren außenpolitisch immer aggressiver auftritt, ging damit fast die Hälfte aller genehmigten Ausfuhren für die sogenannten Dual-Use-Güter in das autokratisch geführte Land. Das geht aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. 2018 hatten die Ausfuhren nach China noch bei 2,2 Milliarden Euro gelegen.

Zweitgrößtes Empfängerland für Exportgenehmigungen für die sogenannten Güter mit doppeltem Verwendungszweck war im Jahr 2021 Russland mit Waren im Wert von rund 660 Millionen Euro – inzwischen ist es jedoch aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verboten, jegliche Dual-Use-Güter nach Russland zu verkaufen.

„Güter mit doppeltem Verwendungszweck“ sind Produkte, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Dazu gehören Datenverarbeitungsprogramme und andere Technologien, aber auch Maschinen, die sowohl für die Produktion von Alltagsprodukten als auch Waffen genutzt werden können. Ob sie in ein anderes Land verkauft werden dürfen, entscheidet das dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellte Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa).

China tritt auf außenpolitischer Bühne immer offensiver auf, so hatte Peking zuletzt massiv seine militärischen Manöver nahe Taiwan verstärkt. Zudem rüstet die chinesische Staatsführung bereits seit Jahren die Armee immer weiter auf. Eine Besonderheit des chinesischen Systems ist, dass es erklärtes Ziel der Politik ist, zivile und militärische Bereiche, etwa in der Wirtschaft, immer weiter miteinander zu verschmelzen. Gegen Peking besteht schon seit Langem ein Waffenembargo, das heißt deutsche Rüstungsunternehmen dürfen keine Waffen in die Volksrepublik liefern.

Koalitionspolitiker und NGOs fordern, auch die Ausfuhr von sogenannten Gütern mit doppeltem Verwendungszweck stärker zu beschränken. „Die hohe Anzahl der genehmigten Dual-Use-Exporte nach China dokumentiert ein inzwischen vergangenes Kapitel der Sicherheitspolitik“, sagt Reinhard Houben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

Houben fordert eine Verschärfung der Regeln zur Exportkontrolle. „Im Zuge der Zeitenwende wäre es unverantwortlich, hier beim Business as usual zu bleiben. Die gewachsene Vorsicht gegenüber systemischen Rivalen wie China muss sich auch im militärischen Bereich widerspiegeln.“ Die Exportkontrolle müsse der neuen Wirklichkeit, insbesondere mit Blick auf die angespannte Situation um Taiwan, Rechnung tragen.

Forderung nach schärferen Regeln

„Der Genehmigungswert für Dual-Use-Ausfuhren aus Deutschland nach China ist angesichts möglicherweise damit verbundener Risiken erstaunlich hoch“, sagt Mathias John, Experte für Wirtschaft, Rüstung und Menschenrechte bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland.

Eine Detailbewertung lasse sich zwar ohne Kenntnis der Art und des jeweiligen Umfangs genehmigter Dual-Use-Ausfuhren nicht vornehmen, so John. Würden aber etwa Motoren geliefert, die für landwirtschaftliche Großgeräte genutzt werden können, dann aber in chinesischen Militärfahrzeugen verwendet werden und möglicherweise danach aus China an andere menschenrechtskritische Staaten exportiert werden, könne das nicht im Sinne einer restriktiven deutschen Rüstungsexportpolitik sein.

Nicht nur hinsichtlich einer potenziellen militärischen Nutzung von europäischen Produkten durch China äußern Experten immer wieder Bedenken. Auch die Bereitstellung von Technologie aus Europa für den Ausbau des immer expansiveren chinesischen Überwachungssystems sehen viele kritisch.

Eine erneuerte Fassung der EU-Dual-Use-Verordnung, die im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist, hatte zum Ziel, den technischen und geopolitischen Entwicklungen der letzten Jahre Rechnung zu tragen. FDP-Wirtschaftspolitiker Houben fordert jedoch auch ein Update der Außenwirtschaftsverordnung, eine der maßgeblichen deutschen Vorschriften, die die Ausfuhr von Dual-Use-Gütern regelt. Dieses, so Houben, solle nicht nur ein strengeres Prüfregime für China vorsehen, sondern auch eine engere Zusammenarbeit mit Deutschlands demokratischen Partnern, wie zum Beispiel Südkorea, ermöglichen.

