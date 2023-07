 Dürre: Umweltbundesamt spricht von Einschränkungen beim Wasserverbrauch

Berlin Das Umweltbundesamt (UBA) hält angesichts der Trockenheit Einschränkungen beim Wasserverbrauch für möglich. Das rechtliche Instrumentarium hierfür sei vorhanden. „Landkreise können bei Wasserknappheit sogenannte Allgemeinverfügungen erlassen, um bestimmte Nutzungen einzuschränken“, sagte der Leiter der Fachabteilung Wasser und Boden am UBA, Christoph Schulte, dem Handelsblatt.

Für den Städte- und Gemeindebund sind Wassersparmaßnahmen schon lange ein realistisches Szenario. „Der Klimawandel hat die Wasserversorgung erreicht“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt. Mit Blick auf mögliche Entlastungsmaßnahmen verwies er auf das vergangene Jahr, als Hitze und Dürre regional zusätzliche Maßnahmen erfordert hätten. „In einzelnen Landkreisen wurde der Wasserverbrauch eingeschränkt, zum Beispiel durch das Verbot, den Rasen zu sprengen, Pools zu befüllen oder Autos zu waschen.“

Vielerorts, etwa in Teilen Niedersachsens und Hessens, gelten zum Teil seit Wochen schon solche Beschränkungen. Auch in Brandenburg haben die ersten Landkreise das Rasensprengen verboten. Bei illegalen Wasserentnahmen aus Flüssen, Seen oder Bächen drohen bis zu 50.000 Euro Strafe. Solche Maßnahmen galten auch schon in den trockenen und heißen Sommern der letzten Jahre.

„So durfte bei Niedrigwasser nicht mehr aus Flüssen bewässert werden, um die Lebensgemeinschaften in den Gewässern zu schützen“, erläuterte UBA-Experte Schulte. „Es gab in einigen Regionen auch Einschränkungen und Hinweise zur Verwendung von Trinkwasser, um die Spitzenwerte zu senken und die Infrastrukturen zu entlasten.“

Verantwortlich für die Wasserknappheit ist hauptsächlich der Klimawandel. Zuletzt haben mehrere Hitzesommer die Lage verschärft. Der Juni dieses Jahres war nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit knapp 305 Stunden Sonnenschein der zweitsonnigste seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Damit lag der Juni um rund 50 Prozent über dem durchschnittlichen Sollwert von 203 Stunden.

Außerdem sei der Juni „der 14. zu warme Junimonat in Folge“ gewesen. So lag das Temperaturmittel mit 18,5 Grad um 3,1 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Der Würzburger Klimawissenschaftler Heiko Paeth hält die Entwicklung für bedenklich. Deutschland fehle inzwischen die Regenmenge eines kompletten Jahres, sagte Paeth der „Süddeutschen Zeitung“.

Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, schrieb am Freitag auf Twitter: „Überall Hitzewellen. Zur Erinnerung: wir sind erst bei 1,1 bis 1,2 Grad globaler Erwärmung. Jeder heiße Sommer, den wir jetzt erleben, wird von 2030/40 aus betrachtet ein kühler Sommer gewesen sein.“

Dürre: Bundesregierung will mit der Nationalen Wasserstrategie gegensteuern

Wie brisant die Lage ist, zeigt auch der tagesaktuelle Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). Weite Teile Nord- und Ostdeutschlands, aber auch Bayerns und Baden-Württembergs sind demnach von einer „außergewöhnlichen Dürre“ betroffen.

(Foto: dpa) Gartenpool

Für die Wasserversorgung in den Kommunen hat die Trockenheit derzeit noch keine gravierenden Auswirkungen. „Die Ausgangssituation in Deutschland ist nicht so dramatisch, weil etwa die Talsperren noch sehr gut gefüllt sind“, sagte Städtebundchef Landsberg.

Gleichwohl müsse man sich auf weitere Dürreperioden einstellen. „Da der dann nach den Dürreperioden einsetzende Starkregen häufig nicht versickert und deshalb nicht ins Grundwasser gelangt, sondern in Flüsse und Bäche abgeleitet wird, füllt dies nicht die Wasserspeicher und kann zu Überschwemmungen führen.“

„Unsere Wasserressourcen geraten zunehmend unter Druck“, warnt das Bundesumweltministerium. „Die letzten Dürresommer hatten gravierende Auswirkungen auf unsere Wälder, die Landwirtschaft und die Biodiversität in Deutschland.“

Gleichzeitig stehe die Wasserwirtschaft in Deutschland vor großen Herausforderungen bei der Modernisierung und Anpassung ihrer Infrastrukturen und im Gewässerschutz. Gegensteuern will das Ministerium mit der sogenannten Nationalen Wasserstrategie. Gemeinsam mit den Bundesländern sollen Leitlinien entwickelt werden, wie die Nutzungsansprüche in Fällen von Wasserknappheit aussehen würden.

Mit dem ersten bundesweiten Klimaanpassungsgesetz, das am Donnerstag verabschiedet wurde, sollen die Länder zudem beauftragt werden, für systematische und flächendeckende Klimaanpassungsstrategien zu sorgen. Es gebe heute bereits enorme Schäden, sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). „Wetterextreme werden in Zukunft häufiger und zwingen uns zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise.“

Vor allem die Landwirtschaft werde sich darauf einstellen müssen, anders zu bewässern und wassersparende Pflanzen anzubauen, sagte Städtebundchef Landsberg.

Wasserversorgung: Brandenburg und Berlin erwägen den Bau von Fernwasserleitungen

Auch andere Wirtschaftsbereiche müssten ihre Anstrengungen verstärken. Um den Wasserverbrauch zu reduzieren, sollten Unternehmen zum Beispiel gebrauchtes Wasser mehrfach nutzen, sagte Landsberg. „Diese notwendigen Umstellungen gehen nicht von heute auf morgen, sondern werden Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.“

Laut dem Dürremonitor der Helmholtz-Forscher ist es in einem Streifen vom östlichen Niedersachsen über Sachsen-Anhalt bis Berlin und Brandenburg schon seit fünf Jahren permanent zu trocken. Die Agrarbetriebe im Osten Deutschlands, die weit größer sind als im Bundesdurchschnitt, müssen mit Ertragseinbußen rechnen.

Brandenburg und Berlin erwägen bereits wegen drohender Probleme bei der Wasserversorgung den Bau von Fernwasserleitungen. Man spreche über Möglichkeiten einer Versorgung etwa aus der Ostsee, sagte jüngst Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) im Landtag in Potsdam. Auch eine Wasserüberleitung aus der Elbe zur Spree sei denkbar.

Das Umweltbundesamt sieht die Überleitung von Wasser aus wasserreicheren in wasserärmere Regionen nur als letzte Möglichkeit. „Das Ziel bleibt die Wasserversorgung aus ortsnahen Ressourcen“, sagte UBA-Experte Schulte. „Dazu gehört auch, mit den vorhandenen Wasserressourcen schonend und effizient umzugehen, das heißt, Wasser nicht zu verschwenden – weder im Haushalt noch in der Industrie oder der Landwirtschaft.“

(Foto: dpa) Landwirt fährt über trockenen Ackerboden

Laut einer UBA-Studie könnte es für die Trinkwasserversorgung im Großraum Berlin und entlang der Spree zu großen Engpässen kommen. Der Fluss könnte in trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen, wenn mit Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz viel weniger Grundwasser in den Fluss gepumpt wird.

Erstpublikation: 15.07.2023, 10:00 Uhr.