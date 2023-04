Durchbruch Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst haben einen Kompromiss gefunden. Die Beschäftigten bekommen 3000 Euro Inflationsausgleich und mindestens 340 Euro mehr Lohn.

Frank Werneke, Vorsitzender der Gewerkschaft verdi, hat für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verhandelt. (Foto: dpa) Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst

Berlin Die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst bekommen angesichts der hohen Inflation deutlich mehr Geld: Bund, Kommunen und Gewerkschaften haben sich am späten Samstagabend in der vierten Verhandlungsrunde nach mehrstündigen Gesprächen in Potsdam auf höhere Tarife geeinigt, wie alle beteiligten Seiten mitteilten.

Die Einigung sieht unter anderem steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro in mehreren Stufen vor. 1240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024.

Ab März 2024 soll es dann als Lohnplus einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend 5,5 Prozent mehr Geld geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden.