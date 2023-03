E-Fuels Wissing-Vorschlag – Wie der Verbrenner-Streit gelöst werden könnte

Die neueste Idee aus Berlin dürfte in Brüssel nicht viel Anklang finden. Aber es gibt auch Kompromissvorschläge, die besser funktionieren könnten.

Das Verkehrsministerium will der EU-Kommission einen Gegenvorschlag vorlegen. (Foto: dpa) Volker Wissing

Berlin, Brüssel Das Bundesverkehrsministerium hat in einem Brief an die EU-Kommission dargelegt, wie eine Lösung im Verbrenner-Streit aussehen könnte. Das geplante EU-Gesetz zum Verbrenner-Aus soll so umgedeutet werden, dass weiterhin neue Diesel- und Benzinautos zugelassen werden können.

Zuvor hatte die Kommission lediglich vorgeschlagen, die Formulierung zu konkretisieren, nach der im Gesetz ein Schlupfloch für neue Verbrenner-Pkw geschaffen werden soll, war in Brüssel zu hören. Damit sei Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nicht zufrieden gewesen.

Laut „Politico“ sieht der Vorschlag des Ministeriums vor, dass die Definition CO2-neutraler Autos in einem anderen Gesetz geregelt wird. Das hätte den Vorteil, dass das fertig ausgehandelte Gesetz zu den Flottengrenzwerten keine neue Schleife durch das EU-Parlament drehen müsste.