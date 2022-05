E-Mobilität Entwurf Klimaplan: Steuervorteile für vollelektrische Firmenwagen

Die Ampel-Koalition will mehr E-Autos auf die Straße bringen. Teil ihres Plans sollen nun Sonderabschreibungen für entsprechende Firmenautos sein.

Der Bund will mehr Anreize für vollelektrische Dienst- und Firmenwagen schaffen. (Foto: dpa) Ladestation für Elektroautos

Berlin Die Bundesregierung will ab nächstem Jahr die steuerliche Förderung von vollelektrischen Dienst- und Firmenwagen verbessern. Unternehmen könnten den Kauf dieser Wagen per Sonderabschreibung (Afa) von der Steuer absetzen, heißt es im Entwurf des „Klimaschutzprogramm 2022“ der Bundesregierung, der Reuters am Montag vorlag.

Hybrid-Autos, die auch mit fossilen Kraftstoff fahren können, sollen davon nicht profitieren. „Von 2023 bis 2026 erfolgt eine Einschränkung der Sonder-Afa auf ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge sowie eine Ausweitung auf alle elektrischen Firmenwagen.“ Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits angekündigt, er wolle auch die Kaufprämien ab nächstes Jahr nur noch für rein elektrische Autos und nicht mehr für Hybride auszahlen.

Das Klimaschutz-Sofortprogramm war im Koalitionsvertrag angekündigt und soll Deutschland im Kampf gegen die Erderwärmung wieder auf Kurs bringen. „Das vorliegende Klimaschutz-Sofortprogramm soll sicherstellen, dass die Ziele des 2021 novellierten Bundes-Klimaschutzgesetzes eingehalten werden“, heißt es im Entwurf.

Es fasst auch zahlreiche bereits vom Kabinett beschlossene Gesetze wie den beschleunigten Ausbau des Ökostroms zusammen. Den Entwurf zufolge soll es Ende Juni oder Anfang Juli vom Kabinett gebilligt werden.

