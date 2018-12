Ehrenamt So viel könnte Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin verdienen

Der CDU-Vorsitz wird als Ehrenamt üblicherweise nicht entlohnt. Dennoch soll Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Parteichefin nicht leer ausgehen.

Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich bereits mit ihrem Abschied aus der saarländischen Landesregierung finanziell verschlechtert. (Foto: dpa) Annegret Kramp-Karrenbauer

BerlinDie CDU prüft derzeit, wie die neue Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrem Ehrenamt entlohnt werden kann. Dies sei aber noch völlig offen, sagte eine Sprecherin der Partei am Montag in Berlin. Der CDU-Vorsitz ist grundsätzlich ein Ehrenamt – Ehrenämter werden eigentlich nicht oder nur geringfügig entlohnt.