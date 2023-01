 Einkommensrechner: Macht Sie Ihr Gehalt zum Top-Verdiener in Deutschland?

Wie viel verdienen Sie im Vergleich? Ein interaktiver Einkommensrechner des IW Köln zeigt es. Viel hängt davon ab, ob Kinder im Haushalt leben.

Wer mit Öl oder Gas heizt, hat laut der Studie des IW Köln auch ein höheres Einkommen. (Foto: Imago) Villen in Heidelberg

Berlin Sie sind Single und verdienen mehr als 3850 Euro netto im Monat? Herzlichen Glückwunsch. Dann gehören Sie zu den Topverdienern in Deutschland. Dies zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), in der die Forscher die Einkommensverteilung in Deutschland exakt vermessen.

Ob Sie mit Ihrem Einkommen zur unteren oder oberen Einkommenshälfte gehören oder sogar zu den Spitzenverdienern zählen, können Sie mittels untenstehender, interaktiver Grafik herausfinden.

Das Tool sagt den Benutzern beispielsweise bei einem Haushaltsnettoeinkommen von 4000 Euro im Monat, wieviel Prozent der Deutschen reicher und wieviel Prozent ärmer sind. Und ab welchem monatlichen Nettoeinkommen Sie dagegen armutsgefährdet wären.

Einkommensrechner: So reich sind Sie mit Ihrem Nettoeinkommen im Vergleich

