Einwanderung Industrie und Arbeitgeber fordern: Zeitarbeitsbranche soll bei Anwerbung ausländischer Fachkräfte helfen dürfen

In der Zeitarbeitsbranche ist der Anteil von Beschäftigten mit Migrations- oder Fluchthintergrund deutlich höher als in der Gesamtwirtschaft.

Berlin Der Maschinenbauverband VDMA macht sich dafür stark, bei der Fachkräfteeinwanderung auch eine aktive Rolle für Zeitarbeitsfirmen zu ermöglichen. Diese stellten täglich unter Beweis, dass sie Migranten und Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren könnten, schreibt VDMA-Präsident Karl Haeusgen in einem Brief an Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD). „Diese Expertise sollten Personalvermittler auch bei der Ansprache und Anwerbung ausländischer Fachkräfte einbringen können“, heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt.

Faeser und Heil hatten vergangene Woche in einem Interview mit dem Handelsblatt die Eckpunkte für das von der Bundesregierung geplante zweite Migrationspaket skizziert. Unter anderem soll es Erleichterungen bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse geben. Die Zeitarbeit spielt bei dem Reformvorhaben bisher keine Rolle.

Nach Paragraf 40 des Aufenthaltsgesetzes darf Ausländern, die in Deutschland als Leiharbeitnehmer tätig werden wollen, keine Arbeitserlaubnis erteilt werden. Dies würde nicht nur der VDMA gerne ändern. Auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert in ihrem kürzlich veröffentlichten Zehnpunkteplan zur Stärkung der Erwerbsmigration, das Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit aufzuheben.

VDMA-Präsident Haeusgen nennt ganz praktische Gründe für das Anliegen. In der Einwanderungsdebatte werde viel zu wenig die Frage beleuchtet, wie potenzielle Bewerber und suchende Unternehmen zusammenkommen könnten, heißt es in seinem Brief an die beiden Minister. „Viele unserer Firmen fühlen sich jedenfalls überfordert, aktiv in der Welt nach auswanderungswilligen Technikern zu suchen, die für eine Tätigkeit in Deutschland infrage kommen.“ Hierbei könnten professionelle Personalvermittler helfen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Zeitarbeitsunternehmen haben in der Auswahl, Betreuung und Qualifizierung ausländischer Fachkräfte langjährige und vielfältige Erfahrung“, sagt dazu der Finanzchef des Personalvermittlers Randstad Deutschland, Jan Ole Schneider. Schon heute betrage der Ausländeranteil in der Zeitarbeit 36,8 Prozent im Vergleich zu 12,9 Prozent in der Gesamtwirtschaft.

Lesen Sie hier mehr dazu, wie die Minister Faeser und Heil das Einwanderungsrecht reformieren wollen

Bei der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund beweise die Branche ihre große Expertise in der Kommunikation mit Behörden, der Hilfe bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen über Deutschkurse bis hin zur Organisation von Nachqualifizierungen.

„Die Fachkräftenachfrage in Deutschland hat inzwischen ein Ausmaß erreicht, dass jede Möglichkeit ernsthaft erwogen werden muss, um das Problem in den Griff zu bekommen.“ (Foto: dpa) VDMA-Präsident Karl Haeusgen

Bisher zeigt die Politik aber wenig Bereitschaft, den Personalvermittlern eine Rolle bei der Suche nach ausländischen Fachkräften zuzugestehen. Als es um die Anwerbung von türkischem Personal für deutsche Flughäfen ging, hatte Arbeitsminister Heil explizit betont, dass es Leiharbeit nicht geben werde. Im selben Atemzug sprach er davon, dass man Lohn- und Sozialdumping ausschließen wolle.

Allerdings ist die Tarifbindung in kaum einer anderen Branche so hoch wie in der Zeitarbeit, sie liegt bei nahezu 100 Prozent. Erst im Juni hatten sich die Zeitarbeitsverbände BAP und IGZ gemeinsam mit der Tarifgemeinschaft des deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) auf neue Lohnuntergrenzen verständigt. In der unteren Entgeltgruppe steigt der Branchenmindestlohn von aktuell 10,88 Euro in drei Stufen auf 13,50 Euro, die ab Januar 2024 fällig werden.

>> Lesen Sie hier auch: „Enorme wirtschaftliche Kosten“ – DIW-Chef Fratzscher warnt vor zu geringer Zuwanderung

VDMA-Präsident Haeusgen hat wenig Verständnis dafür, dass die Zeitarbeit bei der Einwanderung weiter außen vor bleiben soll. „Vermutlich stimmen wir in der Beurteilung überein, dass die Fachkräftenachfrage in Deutschland inzwischen ein Ausmaß erreicht hat, dass jede Möglichkeit ernsthaft erwogen werden muss, um das Problem in den Griff zu bekommen“, schreibt er.

Das sieht der Präsident des Zeitarbeitsverbands BAP, Sebastian Lazay, ganz ähnlich: „Die Chance zur nachhaltigen Fachkräftesicherung mithilfe der Personaldienstleister mit internationalen Recruiting-Erfahrungen liegt genau jetzt auf dem Tisch und darf von der Bundesregierung nicht erneut vertan werden“, sagte Lazay dem Handelsblatt.

Mehr dazu: Dauer-Zeitarbeiter haben keinen Anspruch auf Festanstellung nach EU-Recht