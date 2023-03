Einwanderungsreform Bund hofft pro Jahr auf 60.000 zusätzliche Fachkräfte aus dem Ausland

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer signalisiert hohe Einstellungsbereitschaft im Dienstleistungssektor. Ein Gesetzentwurf schlägt vor, wie es viele zusätzliche Arbeitskräfte geben könnte.

Vor allem energieintensive Industrien wie die Chemie halten sich mit Neueinstellungen zurück. (Foto: dpa) Auszubildende

Berlin Bei einem Thema gibt es wenig Streit in der Ampelkoalition, weil alle Seiten die Dringlichkeit erkennen: An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) zur Fachkräfteeinwanderung verabschieden. Mit der Umsetzung der Maßnahmen soll es gelingen, jährlich zusätzlich 60.000 Arbeitskräfte aus Drittstaaten nach Deutschland zu holen.

Der Bedarf ist da. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zählte im Schlussquartal des vergangenen Jahres knapp zwei Millionen offene Stellen – ein Allzeithoch. Und auch das Beschäftigungsbarometer des Münchener Ifo-Instituts, das monatlich exklusiv für das Handelsblatt berechnet wird, zeigt einen anhaltenden Personalbedarf.

Der Indikator, der auf den Beschäftigungsabsichten von rund 9000 Unternehmen beruht, stieg im März auf 99,9 Punkte, nach 99,4 Zählern im Vormonat. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich sehr robust“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe, der beim Konjunkturforschungsinstitut die Umfragen leitet.