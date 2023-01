Einwanderungsreform Gesetzentwurf vorgelegt: Bundesregierung hofft auf 50.000 zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland pro Jahr

Das Arbeits- und das Innenministerium haben ihren Entwurf für die geplante Einwanderungsreform fertig. Erstmals wird darin ausgeführt, wie das neue Punktesystem aussehen soll.

Gute Deutschkenntnisse sollen künftig ein Kriterium sein, um auch ohne Arbeitsvertrag zur Jobsuche nach Deutschland kommen zu können. (Foto: imago images/Shotshop) Teilnehmer eines Sprachkurses

Berlin Die Bundesregierung hofft, mit der geplanten Reform des Einwanderungsrechts jährlich 50.000 ausländische Arbeitskräfte zusätzlich anzuziehen. Dies geht aus dem gemeinsam vom Innen- und vom Arbeitsministerium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung hervor, der jetzt in die Ressortabstimmung gegeben wurde.

Er liegt dem Handelsblatt ebenso vor wie der Entwurf einer ergänzenden Verordnung, mit der unter anderem die sogenannte Westbalkanregelung entfristet wird.

Die Grundzüge der geplanten Reform hatten Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) bereits im Juli in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt umrissen. Im Oktober hatte die Regierung dann Eckpunkte des Vorhabens vorgelegt.

Geplant ist unter anderem, dass eine anerkannte Fachkraft in Deutschland künftig grundsätzlich in jedem nicht reglementierten Beruf arbeiten darf. Beispielsweise könnte ein gelernter Schreiner aus Spanien hierzulande also auch im Vertrieb arbeiten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen