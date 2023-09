Elektroautos Mögliche EU-Zölle schüren Angst vor Handelskrieg mit China

Brüssel will Chinas billige Autoexporte untersuchen. Peking reagiert empört – und schreckt die deutsche Wirtschaft und die Bundesregierung auf.

Elektrofahrzeuge des chinesischen Herstellers Geely vor der Verschiffung nach Europa. (Foto: Bloomberg) Hafen von Taicang, Provinz Jiangsu

Peking, Brüssel, Berlin Ursula von der Leyen hat in Deutschland Sorgen vor einem Handelskonflikt mit China ausgelöst. Die EU-Kommissionspräsidentin hatte angekündigt, gegen billige chinesische Elektroautos vorzugehen. Sie will eine Untersuchung wegen marktverzerrender Subventionen starten, an deren Ende möglicherweise Zölle auf importierte E-Autos stehen.

In der deutschen Wirtschaft und in der Bundesregierung wird nun vor Gegenmaßnahmen und Kollateralschäden gewarnt. Die Beteiligten erkennen das Problem mit billigen E-Autos aus China an. Allerdings fürchtet man, dass eine Eskalation des Konflikts Europa letztlich noch mehr schadet.

Die Bundesregierung stimmt derzeit noch intern ab, wie sie sich zu von der Leyens Plan verhalten will. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte gleich am Mittwoch von der Leyens Vorstoß begrüßt.