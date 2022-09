Elektroautos USA statt Grünheide: Teslas neue Batterie-Strategie alarmiert deutsche Politik

Berlin Dass der US-Konzern Tesla die Fertigung eigener Batterien in seinem Werk im brandenburgischen Grünheide angesichts möglicher Steuererleichterungen in den USA vorerst aussetzen will, hat teils scharfe Reaktionen ausgelöst.

Der Vorsitzende des mächtigen Handelsausschusses des EU-Parlaments, Bernd Lange (SPD), sieht darin ein „typisches Beispiel“ dafür, dass die USA ihren eigenen Interessen Vorrang einräumten und „Verbündeten vor den Kopf stoßen“. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (ebenfalls SPD) sprach im „Tagesspiegel“ gar von einem „Angriff auf den europäischen Markt“.

Hintergrund der Tesla-Entscheidung ist der von US-Präsident Joe Biden jüngst unterzeichnete „Inflation Reduction Act“. Die Regelung ist Teil eines großen Reformpakets, das Bidens Demokraten im Sommer nach langen internen Querelen verabschiedet haben. Das neue Gesetz wirft Sozialmaßnahmen mit Klimaschutzprogrammen zusammen.

Ein CO2-Preis ist in den USA politisch nicht durchsetzbar, daher arbeitet die US-Regierung mit Steueranreizen. Diese sind allerdings so gestaltet, dass sie Anbieter aus anderen Weltregionen benachteiligen. Kritiker werfen Präsident Joe Biden vor, dass alte „Buy American“-Dogma in ein grünes Gewand gehüllt zu haben.

„Wir haben es eindeutig mit einer diskriminierende Maßnahme zu tun“, sagte der Europapolitiker Lange dem Handelsblatt. Das scheine den Amerikanern auch bewusst zu sein, denn sie hätten Mexiko und Kanada ausgeklammert, die EU allerdings nicht. „Daher wird es nun Gespräche mit den Amerikanern geben müssen“, stellte Lange klar.

Konkret will die US-Regierung Elektroautos nur noch dann mit maximal 7500 Dollar Steuernachlass fördern, wenn sie in den USA zusammengebaut werden. Auch die Batterien müssen demnach überwiegend dort gefertigt werden. Tesla bestätigte am Freitag seinen Strategieschwenk gegenüber Partnern in der Region Grünheide und nahm dabei Bezug zu den in Aussicht stehenden US-Fördermitteln.

Die Priorität für die Batteriefertigung solle nun zunächst in den USA liegen. Demnach soll die Produktion im Werk in Austin (Texas) schneller hochgefahren werden als geplant. Aus Deutschland könne dies mit der Lieferung von Teilen und mit Ingenieuren unterstützt werden. Idealerweise würden beide Batteriefabriken so schnell wie möglich hochgefahren. Über die Neuausrichtung der Batteriepläne hatte zuerst das „Wall Street Journal“ berichtet.

In Grünheide werden seit März Elektroautos hergestellt. Der Bau der Batteriefabrik ist schon weit fortgeschritten – der Zeitplan für eine Eröffnung war aber unklar. Tesla-Chef Elon Musk wollte das Werk bei Berlin auch zur weltgrößten Batteriefabrik machen, wie er im November 2020 sagte.

Brüssel behält sich WTO-Klage gegen die USA vor

Wirtschaftsminister Steinbach warf der US-Regierung vor, amerikanische Unternehmen mit „enormen Zuschüssen“ wieder ins Land zurückzuholen. Ähnlich sieht es der Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek. „Die US-Regierung hat viel Geld in die Hand genommen, damit Unternehmen in Batteriefabriken und andere grüne Zukunftstechnologien investieren“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt.

Janecek fügte hinzu: „Die USA versuchen damit, wieder Know-how und gute Arbeitsplätze ins Land zu holen.“ Mit Blick auf Tesla sagte er, sollte der Autobauer „tatsächlich seine Investitionspläne für eine Batteriefabrik überdenken, müssen wir den möglichen Gründen konsequent nachgehen“.

Steinbach forderte eine Reaktion der EU-Kommission. „Die EU müsste uns in die Lage versetzen, auf solche Entwicklungen auch beihilferechtlich anders reagieren zu können und damit die Augenhöhe mit den USA wieder herzustellen“, sagte der SPD-Politiker.

In Brüssel wird Bidens Klimaprotektionismus schon mit dem jahrzehntelangen Subventionsstreit zwischen dem amerikanischen Flugzeugbauer Boeing und seinem europäischen Konkurrenten Airbus verglichen.

Die EU-Kommission behält sich vor, die USA vor der Welthandelsorganisation WTO zu verklagen. Er habe seine Bedenken in einem Gespräch mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai zum Ausdruck gebracht, sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis am Donnerstag am Rande eines Treffens der Handelsminister der G7-Staaten im deutschen Neuhardenberg.

Als Produktionsziel gab das Unternehmen 500.000 Elektroautos pro Jahr aus. (Foto: dpa) Tesla-Gigafactory Berlin-Brandenburg

Dabei wollten Europäer und Amerikaner ihre Handelskonflikte eigentlich überwinden. Vor einem Jahr hatten Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Streit um die Strafzölle auf europäischen Stahl und Aluminium entschärft, die Ex-Präsident Donald Trump verhängt hat. Schon zuvor hatten sie einander versprochen, die Auseinandersetzung um die staatlichen Beihilfen für Boeing und Airbus für fünf Jahre einzufrieren.

FDP warnt vor „protektionistischem Überbietungswettbewerb“

Statt sich gegenseitig zu bekämpfen, wollen sie sich gemeinsam der Herausforderung durch Chinas Staatskapitalismus stellen. Im transatlantischen „Trade and Technologie Council“ TTC wollen EU-Kommission und US-Regierung ihre Regulierungsvorhaben aufeinander abstimmen – eigentlich. „Starke transatlantische Verbindungen und die Zusammenarbeit sind in Fragen des Handels, der Technologie und der Sicherheit wichtiger denn je“, heißt es in der jüngsten TTC-Erklärung vom Mai.

Bundeskanzler Olaf Scholz hofft sogar, die USA für einen „internationalen Klimaclub“ zu gewinnen. Noch Ende Juni verkündeten die G7-Staaten bei ihrem Gipfel auf Schloss Elmau: „Wir werden mit Partnern daran arbeiten, im Einklang mit internationalen Regeln bis Ende 2022 einen offenen und kooperativen internationalen Klimaclub ins Leben zu rufen.“

Der Bundeskanzler hofft, die USA für einen „internationalen Klimaclub“ zu gewinnen. (Foto: Reuters) Olaf Scholz

Doch der Alleingang der Amerikaner bei der Batterieförderung zeigt, wie schwer es sein wird, die unterschiedlichen Ansätze in der Klimapolitik miteinander zu vereinen und eine westliche Wirtschaftsallianz gegen China zu schmieden.

Entsprechend groß ist die Sorge in der Berliner Ampelkoalition, dass nun wegen Teslas neuer Prioritätensetzung bei der Fertigung von Batterien ein Streit mit der US-Regierung vom Zaun gebrochen werden könnte.

„Bei allen gegenwärtigen Appellen an die EU-Ebene muss klar sein, dass die Standortfrage um das Tesla-Werk in Grünheide nicht zu einem protektionistischen Überbietungswettbewerb zwischen der EU und den USA führen darf“, sagte der FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Houben dem Handelsblatt. „Unter engen politischen Freunden sollte man auf fairen Wettbewerb und freien Handel setzen.“

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Michael Grosse-Brömer zeigte Verständnis für den „Inflation Reduction Act“, mit dem die wirtschaftliche Abhängigkeit etwa von China reduziert werden soll. Dieses Ziel „sollte von den USA und Europa gemeinsam in den Blick genommen werden“, sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag dem Handelsblatt. „Protektionistische Maßnahmen innerhalb unserer transatlantischen Beziehungen sind da kontraproduktiv.“

Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research (CAR) spricht indes von einer „unfairen Bevorzugung“ der Batteriefabriken in den USA. In Deutschland werde mit Teslas Fokussierung auf den US-Markt der Aufbau der neuen Autoindustrie, deren Kern die Batterie sei, „deutlich gebremst“, sagte Dudenhöffer dem Handelsblatt.

Im Kontext mit den sprunghaft gestiegenen Energiepreisen bedeute das Wettbewerbsnachteile für deutsche Elektroautos. „Das bringt eine erhebliche langfristige Schwächung des Autostandorts.“

