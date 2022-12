Elektromobilität E-Auto-Käufer müssen um ihre Kaufprämie fürchten

Die Automobilbranche warnt: Zum Jahresende könnten viele Käufer von E-Autos ohne staatlichen Zuschuss dastehen. Das Wirtschaftsministerium sieht kein Problem.

Die staatlichen Subventionen für reine Elektroautos werden ab dem kommenden Jahr deutlich sinken. (Foto: dpa) Produktion von E-Fahrzeugen

Berlin Wer noch schnell ein Elektroauto zum Jahresende kaufen will, muss sich auf Frust einstellen und könnte womöglich Geld verlieren. Davor warnen der Verband der Automobilindustrie, der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe.

In einem Brief an die kommunalen Spitzenverbände, der dem Handelsblatt vorliegt, bitten Hersteller und Händler „die Städte, Kreise und Gemeinden dringend, die Arbeitsfähigkeit der Kfz-Zulassungsstellen auch in den letzten Tagen dieses Jahres aufrechtzuerhalten, damit Fahrzeuge mit alternativen Antrieben noch im laufenden Jahr zugelassen werden können“.

Zur Begründung heißt es: „Nur so kann sichergestellt werden, dass die Kundinnen und Kunden in vollem Umfang von der Förderung (Umweltbonus) von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb Gebrauch machen können.“