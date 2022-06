 Elektromobilität: Konzept zum Bau von einer Million Ladesäulen verzögert sich

Bis 2030 soll eine Million öffentliche Ladesäulen 15 Millionen E-Autos mit Strom versorgen. Doch der Ausbau kommt nur schleppend voran, ebenso die nötige Gesetzgebung.

Wer Elektroautos auf den Straßen will, der braucht auch Ladesäulen. Doch daran hapert es noch. (Foto: dpa) Elektroautos und Ladesäulen

Berlin Das Bundeskabinett wird nicht wie geplant bis zur Sommerpause einen Plan vorlegen, um zügig die Ladeinfrastruktur im Land auszubauen. „Der Masterplan geht definitiv nicht vor der Sommerpause ins Kabinett“, hieß es in Regierungskreisen.

Grund seien die weiterhin stockenden Verhandlungen zwischen dem verantwortlichen Bundesverkehrsministerium und dem für energierechtliche Fragen zuständigen Wirtschaftsressort. „Der Masterplan soll so schnell wie möglich kommen“, lautete dementsprechend vage die Aussage von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch auf einer Ladeinfrastruktur-Konferenz in Berlin.

Die Ampelkoalition verfolgt ehrgeizige Ziele: Bis 2030 sollen 15 Millionen vollelektrische Autos auf den Straßen fahren. Sie sollen an einer Million öffentlich zugänglichen Ladepunkten tanken können – „mit Schwerpunkt auf Schnellladeinfrastruktur“, wie es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt.