Elektromobilität Mehr Ladesäulen für Elektroautos? Habeck stoppt Wissings Pläne

Der Masterplan von Verkehrsminister Wissing stößt innerhalb der Regierung auf Widerstand. Angesichts der Unsicherheit stockt der Ausbau der Infrastruktur.

Vor allem im ländlichen Raum gibt es noch deutliche Versorgungslücken für Elektroautos. (Foto: dpa) Hinweisschild für Ladesäule

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den Entwurf für einen „Masterplan Ladeinfrastruktur“ aus dem Hause von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gestoppt. „Das Wirtschaftsministerium hat einen Leitungsvorbehalt eingelegt“, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Der Leitungsvorbehalt ist ein Veto, ein Stoppschild in den internen Verfahren der Bundesregierung, bevor ein Gesetzesentwurf ins Kabinett kommt, verabschiedet wird und dann in den Bundestag gelangt.

Der Konflikt zwischen den Ministerien hat sich offenkundig an energiewirtschaftlichen Fragen entladen. Ein bundesweites Ladenetz aufzubauen ist schließlich alles andere als ein leichtes Unterfangen. So gilt es nicht nur, Ladesäulen im öffentlichen Raum aufzustellen und dort Parkmöglichkeiten zu schaffen. Vor allem müssen die Säulen an das Stromnetz angeschlossen und dann mit Strom versorgt werden. Überwiegend gilt es also, energierechtliche Fragen zu klären, und weniger, das Straßenverkehrsrecht anzupassen. Für das Energierecht aber ist Habeck zuständig.

Volker Wissing fordert mehr Ladesäulen für Elektroautos

