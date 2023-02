Der Streit zwischen Autoindustrie und Energiebranche erreicht eine neue Eskalationsstufe. Nun soll das Bundeswirtschaftsministerium vermitteln.

Um die Frage, unter welchen Bedingungen der Netzbetreiber in den Ladevorgang eingreifen darf, wird heftig gestritten. (Foto: dpa) E-Auto an privater Ladestation

Seit Monaten liefern sich Autoindustrie und Stromnetzbetreiber einen Schlagabtausch über die Frage, ob Ladevorgänge für E-Autos unterbrochen werden dürfen – etwa wenn das Stromnetz überlastet ist. Nun haben sich die Netzbetreiber an das Bundeswirtschaftsministerium gewandt und Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen darum gebeten, dabei zu helfen, die Debatte auf eine rationale Ebene zu führen.

In einem Brief von mehr als zwei Dutzend Netzbetreibern – darunter Unternehmen wie Eon, Thüga und Stadtwerke München – an den Staatssekretär heißt es, die Automobilhersteller schürten „Ängste der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Kontrolle über den Einsatz ihres Fahrzeugs an den Verteilnetzbetreiber abgeben zu müssen“. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen