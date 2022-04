Elektromobilität Transformatoren werden zum größten Hindernis für den Ladesäulenausbau

Für Schnellladestationen werden Abertausende Transformatoren benötigt. Doch weil die Bauteile fehlen, drohen die ehrgeizigen Ausbauziele zu scheitern.

Das Bauelement, das die Schnellladeinfrastruktur ermöglichen soll, verzögert sie nun enorm. Die Lieferzeiten für neu bestellte Trafos betragen mindestens ein Jahr. (Foto: Claudia Scholz/Handelsblatt) Ladepark mit Schnellladesäulen und Transformatoren

Düsseldorf Egal, welchen Ladepark Elektroautofahrer zum Stromtanken ansteuern, immer steht dort ein meterhoher Kasten – meist grau-weiß und unscheinbar. Für den Laien ist es nur eine Art großer Bauklotz in der Landschaft, für den Kenner ist es eine Umspannungsstation. In diesem Gebäude befindet sich ein Transformator (kurz: Trafo), der die Mittel- in Niederspannung umwandelt – und ohne den keine ultraschnelle Ladesäule funktioniert.

Gerade diese Ladesäulen, an denen ein Elektroauto in rund 30 Minuten voll laden kann, werden derzeit in Deutschland stark ausgebaut. Sie sollen vor allem auf langen Strecken den E-Auto-Fahrern die Reichweitenangst nehmen. Doch die dazugehörigen Transformatoren sind zu einem der größten Hindernisse beim Aufbau von Ladesäulen in Deutschland geworden. Das Bauelement, das die Schnellladeinfrastruktur ermöglichen soll, verzögert sie nun enorm.

