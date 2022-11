Elmos Habeck will chinesische Übernahme von Dortmunder Chipfabrik doch noch stoppen

Beim Verkauf der Chipfabrik von Elmos steht die Bundesregierung vor einer Kehrtwende. Anders als beim Hamburger Hafen kann Wirtschaftsminister Habeck auf Unterstützung des Kanzlers hoffen.

Der Bundeswirtschaftsminister will die Übernahme der Dortmunder Chipfabrik verhindern. (Foto: Reuters) Robert Habeck

Berlin, München Die Bundesregierung will den Verkauf der Chipfabrik des Dortmunder Unternehmens Elmos an einen chinesischen Investor doch noch stoppen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat der restlichen Bundesregierung vorgeschlagen, den Deal zu untersagen, verlautete am Dienstag aus Ministeriumskreisen. „Dieser Erwerb würde eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Deutschlands begründen“, hieß es.

Am Montagabend hatte bereits Elmos selbst per Adhoc-Mitteilung bekanntgegeben, das Ministerium habe das Unternehmen informiert, dass die Untersagung bereits an diesem Mittwoch im Kabinett beschlossen werden soll. Zuvor hatte das Handelsblatt über den Plan berichtet.

Um den Verkauf zu stoppen, braucht Habeck allerdings die Unterstützung der anderen Ressorts. Im Falle des Einstiegs der chinesischen Staatsreederei Cosco an einem Containerterminal des Hamburger Hafens hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ihm diese verwehrt.