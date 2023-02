Energie AKW Emsland nach Revision wieder am Netz – Gas: THE bucht erste Speicherkapazitäten für Winter 2023/24

Gasnetzbetreiber-Tochter THE bucht Speicherkapazitäten für Winter 2023/24

Das seit dem vergangenen Jahr mit der Befüllung der deutschen Gasspeicher betraute Unternehmen Trading Hub Europe (THE) treibt die Vorsorge für den Winter 2023/24 voran. In Abstimmung mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der Bundesnetzagentur habe THE Speicherkapazitäten für die Speicher Rehden, Wolfersberg und Katharina für das Speicherjahr 2023/24 gebucht, teilte die Gasnetzbetreiber-Tochter am Montag mit. Die Höhe der Kapazitäten betrage 35 Terawattstunden. Dies umfasse gut 14 Prozent des gesamten Speichervolumens in Deutschland. Durch die gebuchten Kapazitäten solle sichergestellt werden, dass ein Teil der im Jahr 2022 beschafften Mengen in den Speichern verbleiben kann.



Die Gasspeicher spielen eine wichtige Rolle bei den Bemühungen Deutschlands, die ausfallenden Liefermengen Russlands zu ersetzen. Einer der Geschäftsführer von THE, Torsten Frank, hatte kürzlich der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass die Speicher bis April voraussichtlich nicht auf Null gefahren werden. Eine gewisse Menge könne als Vorsorge für den nächsten Winter in den Speichern verbleiben. Dem jüngsten Lagebericht der Bundesnetzagentur zufolge waren die deutschen Gasspeicher am Freitag zu gut 78 Prozent gefüllt.