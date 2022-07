Energie Bayern fördert Laser-Kernfusion zur Stromgewinnung

Laserexperten der Uni München kooperieren mit dem Start-up Marvel Fusion: Gemeinsam wollen sie den Traum von der sauberen Kernenergie verwirklichen.

Die Kernfusion ist nicht weniger als der Traum von einer Energiequelle wie der Sonne – nur auf der Erde. (Illustration: ESO/dpa) (Foto: dpa) Kernfusion

Berlin Eine neue Kooperation soll die Kernfusion in Deutschland einen großen Schritt nach vorn bringen. Dafür tut sich das Start-up Marvel Fusion mit dem Laserzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) zusammen, dem Center for Advanced Laser Applications (Cala). Ziel sei die Entwicklung von Hochleistungslasern für den Einsatz in einem Kernfusionsreaktor, sagte Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) dem Handelsblatt.

Die Kooperation von Universität und Start-up wird an diesem Donnerstag besiegelt. Cala gilt als führend in der Laserforschung. Marvel Fusions hat bereits 35 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt und kooperiert mit Unternehmen wie Siemens und Trumpf.

Die Hoffnungen sind groß: „Die umweltfreundliche Energiegewinnung mit Kernfusion war jahrzehntelang ein abstrakter Traum – jetzt kann sie konkrete Hoffnung werden“, sagte Blume weiter. „Weltweit läuft ein Wettrennen um neue Kernfusionsansätze: Es gibt rund 35 Projekte, davon 30 in den USA – aber bisher kein einziges in Deutschland.“