Energie Bei Windrädern ist ein Ende der Ausbauflaute in Sicht

Windräder an Land sind vor Ort oft umstritten. (Foto: dpa) Windräder

Berlin Beim Ausbau von Windrädern an Land ist aus Sicht der Branche ein Ende der Flaute in Sicht. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen mehr neue Windräder ans Netz.

Die Zahl der Windräder, die neu genehmigt wurden, wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich. Das ergab eine vorläufige Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Der Bundesverband Windenergie kritisierte allerdings einen „de facto Ausfall“ der Südregion. Bayern und Baden-Württemberg hinkten beim Ausbau hinterher.

Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Dies spielt eine Schlüsselrolle, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen und unabhängiger zu werden von fossilen Energien wie Kohle und Gas. Windräder an Land sind vor Ort aber oft umstritten.

