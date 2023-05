Energie Bericht: Geywitz und Habeck wollen per Gesetz Energiedaten über jedes Gebäude erfassen

Habeck erwartet 2023 doppelte Ausbaugeschwindigkeit bei Windkraft an Land

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit deutlichen Fortschritten beim Ausbau der Windenergie an Land in diesem Jahr. "Wir sehen erste Erfolge", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin nach Beratungen mit Ländern und Branchenvertretern. "Wir halten es für möglich, dieses Jahr den Zubau zu verdoppeln auf vier Gigawatt." Zum Vergleich: 2022 waren es 2,1 Gigawatt, was zum Jahr davor einem Plus von 30 Prozent entsprach.

Vier Gigawatt stehen in etwa für die Kapazität von vier großen Atomkraftwerken. Habeck sagte, mit Wind an Land sei in den ersten vier Monaten 2023 bereits knapp ein Gigawatt neu hinzugekommen. In Zukunft sollen jedes Jahr neue Windräder mit insgesamt rund zehn Gigawatt gebaut werden, um die Klimaziele zu erreichen.