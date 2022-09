Energie Bericht: Uniper soll verstaatlicht werden – Deutsche Gasspeicher zu mehr als 90 Prozent gefüllt

Wegen des andauernden Ausfalls vieler Atomkraftwerke in Frankreich beurteilt das Bundeswirtschaftsministerium die Lage auf dem französischen Strommarkt nach dpa-Informationen als nach wie vor „sehr angespannt“. Wie am Montag aus Kreisen des Ministeriums verlautete, waren Anfang September nur Atomkraftwerke mit einer Leistung von 25 Gigawatt (GW) am Netz. Kernkraftwerke mit einer Leistung 36 GW seien nicht in Betrieb gewesen. Dies sei ein „historischer Tiefstand“, hieß es in Ministeriumskreisen. Zum Vergleich: Die drei deutschen Atomkraftwerke haben jeweils eine Leistung von 1,4 bis 1,5 Gigawatt.



„Eine Rückkehr von bis zu 20 GW ist vorgesehen, aber es ist noch unklar, wann diese zusätzliche Leistung am Netz sein wird.“ Der französische Netzbetreiber RTE gehe davon aus, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis die Kapazitäten ans Netz zurückkehrten. Eine Klarheit über den genauen Zeitplan gebe es nicht. Das Ministerium beobachte die Lage in Frankreich daher „weiterhin intensiv“.

Bild: IMAGO